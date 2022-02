Wildert der FC Bayern bei Real Madrid und PSG?

Andrew Yates via www.imago-images.de

Der FC Bayern ist wohl an Warren Zaire-Emery (l.) von PSG interessiert

Auf der Suche nach vielversprechenden Perspektivspielern hat der FC Bayern wohl gleich drei Namen von Real Madrid und Paris Saint-Germain im Blick. Einfach dürften die möglichen Transfers aber nicht werden.

In den vergangenen Jahren hat sich der FC Bayern auf dem Transfermarkt zunehmend nach jungen Talenten umgesehen. Besonders Alphonso Davies, der im Januar 2019 von den Vancouver Whitecaps nach München gewechselt war, gilt in München als positives Beispiel für die Integration junger Spieler in das Profiteam.

Wie "Spox" und "Goal" berichten, hat der FC Bayern drei weitere Hoffnungsträger für die Zukunft ausgemacht. Zum einen wäre da Alejandro Jiménez von Real Madrid. Der 16-Jährige bekleidet in der U17 der Königlichen die Rechtsverteidiger-Position. Zudem durchlief Jiménez bereits mehrere spanische Junioren-Nationalmannschaften.

Allerdings würde Real Madrid den Außenverteidiger wohl nur ungerne ziehen lassen. Trainer Carlo Ancelotti soll Jiménez' Entwicklung aufmerksam verfolgen.

FC Bayern blickt wohl auch zu PSG

Darüber hinaus beschäftigt sich der FC Bayern wohl mit Ayman Kari und Warren Zaire-Emery von Paris Saint-Germain. Die beiden Franzosen spielen derzeit in der U19-Mannschaft von PSG. Sowohl Kari als auch Zaire-Emery sind im zentralen Mittelfeld beheimatet. Letztgenannter gilt aufgrund seines Alters von gerade einmal 15 Jahren als Riesentalent.

Allerdings steht Zaire-Emery bei PSG noch bis 2024 unter Vertrag. Somit müsste der FC Bayern für den Spielmacher eine Ablösesumme zahlen. Die Pariser wollen ihr Nachwuchsjuwel offenbar unbedingt halten.



Kari kann den Hauptstadtklub hingegen nach der laufenden Saison ohne Gegenwert verlassen. Ob der FC Bayern beim 17-Jährigen den Zuschlag erhält, ist völlig offen. Laut der spanischen "AS" beschäftigen sich Atlético Madrid und Manchester City ebenfalls mit Kari.