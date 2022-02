BVB-Star Zagadou schwärmt von Trainer Rose

Michael Weber IMAGEPOWER via www.imago-images.de

Dan-Axel Zagadou (l.) genießt das Vertrauen von BVB-Trainer Marco Rose

Nachdem BVB-Star Dan-Axel Zagadou zu Beginn des Jahres mit einer Corona-Infektion zwei Spiele ausfiel, setzte Trainer Marco Rose den Innenverteidiger von Borussia Dortmund im Spiel bei der TSG Hoffenheim wieder für 34 Minuten ein. Es war nicht der erste Ausfall des 1,96 Meter großen Franzosen in dieser Saison.

Aufgrund einer Knie-Operation verpasste Dan-Axel Zagadou in dieser Saison schon 16 Pflichtspiele. Doch mittlerweile ist der Innenverteidiger wieder eine ernstzunehmende Option bei den Borussen.

Nachdem der Franzose im November nur zu Kurzeinsätzen kam, durfte er im Dezember gleich zweimal über die volle Distanz ran - zunächst beim VfL Bochum und dann gegen die SpVgg Greuther Fürth.

"Mir geht es sehr gut. Ich habe keine körperlichen Probleme nach meiner Knieverletzung. Ich hoffe, dass das so bleibt, damit ich dem Team helfen kann", sagte Zagadou im BVB-"Feiertagsmagazin" zu seinem Fitnesszustand: "Ich fühle mich jetzt viel besser als im November oder Dezember. Ich hatte eine ernste Knieverletzung wegen der ich lange pausiert habe, aber jetzt geht es mir gut und ich vertraue meinem Körper und hoffe, dass es bis zum Saisonende so bleibt."

Trainer Marco Rose ist ein großer Fan vom 22-Jährigen und hofft, dass dieser seinen im Sommer auslaufenden Vertrag verlängert. "Wir sind froh, dass wir Daxo wieder dabei haben. Es ist gut, dass wir so einen Spieler hintendran haben, den ich längerfristig in der ersten Elf sehe und den wir gerne hier behalten und weiterentwickeln wollen, weil ich in ihn einen sehr großen Mehrwert und großes Potenzial in ihm sehe", sagte Rose kürzlich auf der Pressekonferenz.

Einigung zwischen Zagadou und dem BVB steht bevor

Und der Coach des BVB kann sich wohl über eine längere Zusammenarbeit freuen. Nach Angaben der "WAZ" laufen bereits Gespräche, eine Einigung steht demnach unmittelbar bevor.

Dass Zagadou bei Borussia Dortmund wohl verlängert, dürfte auch mit Marco Rose zusammenhängen. Denn der französische Innenverteidiger lobt den Trainer des BVB in höchsten Tönen.

"Die Verpflichtung von Marco Rose war toll für mich. Er gibt mir Selbstvertrauen, spricht viel mit mir und oft gut über mich – das ist sehr schön. Wenn der Trainer dir vertraut, willst du das auf dem Platz zurückgeben. Und zwar auf bestmöglich Art und Weise", schwärmte Zagadou.