Nächste Wende im Dembélé-Zoff beim FC Barcelona

FC Barcelona: Ousmane Dembélé darf wieder für die Katalanen auflaufen

Nachdem ein Abgang von Ousmane Dembélé geplatzt ist, rudert der FC Barcelona in der Causa ordentlich zurück. Cheftrainer Xavi will fortan wieder auf den Franzosen setzen.

Am Sonntag (16:15 Uhr) trifft der FC Barcelona auf Atlético Madrid und benötigt dringend einen Sieg, um im Rennen um die Champions-League-Qualifikation nicht erneut einen schweren Rückschlag hinnehmen zu müssen. Deswegen greift Xavi auf die Dienste des zuvor ausgebooteten Ousmane Dembélés zurück. Zuletzt verzichtete die Klublegende zweimal auf den Franzosen.

Nun kehrt der 24-Jährige zurück in den Kader der Katalanen. Xavi betonte, dass Dembélé einen gültigen Vertrag hat und "Teil des Vereins" sei. "Die Umstände haben sich geändert. Wir dürfen uns nicht selbst in den Fuß schießen", teilte der 42-Jährige auf der Pressekonferenz vor der Partie mit (Zitate via "Sport"). Dembélé werde zum Einsatz kommen, wenn Xavi es für "angebracht" hält.

Dem Trainer ist bewusst, dass es sich um eine heikle Entscheidung handelt, die bei den Barca-Fans für viele Diskussionen sorgen dürfte. "Ich verstehe, dass einige Katalanen verletzt sind, aber es ist Zeit, an die Mannschaft zu denken. Ich möchte, dass sie Ousmane anfeuern", appellierte Xavi an die eigene Anhängerschaft.

FC Barcelona: Dani Alves setzte sich für Dembélé ein

Die Vereinsführung stehe geschlossen hinter der Entscheidung. "Wir haben uns mit dem Präsidenten, dem technischen Sekretariat und dem Vorstand getroffen, um eine Lösung zu finden", erklärte der ehemalige Mittelfeldspieler und fügte an: "Ich entscheide nichts einseitig. Wir sind eine Familie und sitzen im selben Boot." Dembélé sei ein guter Profi mit "tadellosem Einsatz".



Auch Dani Alves dürfte mit der Entscheidung einverstanden sein. Bereits am Freitag forderte er ähnliche Maßnahmen. "Es gibt Situationen, in denen man klüger sein und das eigene Ego hinten anstellen muss. Man muss intelligent denken und die Tatsache ausnutzen, dass der Spieler hier ist", teilte er "Movistar+" in einem Interview mit (Zitat via "Barcawelt").

Es bleibt abzuwarten, ob Dembélé am Sonntag zum Einsatz kommt. Im Laufe der Saison dürfte er dennoch häufiger eine Rolle spielen.