Haalands erstes Halbjahr unter Rose "war nicht leicht"

Revierfoto via www.imago-images.de

Erling Haaland (r.) ist unter Marco Rose beim BVB absoluter Leistungsträger

80 Tore und 21 Vorlagen in 79 Pflichtspielen für Borussia Dortmund, zwölf Tore in 15 Länderspielen für die norwegische A-Auswahl und schlicht unfassbare 23 Treffer in 19 Partien in der Champions League: Die Zahlen, die die noch junge Karriere von Erling Haaland zieren, lassen Fußballfans weltweit mit staunenden Mienen zurück. Allerdings hatte es auch der BVB-Superstar nicht immer leicht.

Nach seinem Wechsel aus der norwegischen Fußballprovinz Molde zum österreichischen Champions-League-Dauergast RB Salzburg hatte Erling Haaland durchaus zu kämpfen. Das enthüllte der 21-Jährige nun in einem Interview mit "Sky". Grund für sein Straucheln: Ausgerechnet Coach Marco Rose, der ihn seit dem Sommer 2021 auch beim BVB unter seinen Fittichen hat.

"In Salzburg war das erste halbe Jahr mit Marco Rose auch nicht leicht, weil ich nicht viel gespielt habe", gesteht Haaland und erlaubt sich einen kleinen Seitenhieb gegen seinen Trainer. Er habe gewusst, dass Rose den Klub sechs Monate nach seiner Unterschrift verlassen werde und habe die Zeit daher genutzt, um sich zu entwickeln, hatte aber das Gefühl, er hätte, "mehr spielen müssen", so der Mittelstürmer.

Haaland und Rose: Wiedersehen beim BVB

Haaland wechselte im Januar 2019 in die Mozartstadt, kam unter Rose allerdings kaum zum Zuge. Lediglich 149 Minuten standen am Ende der Spielzeit zu Buche, häufig fand sich der Youngster nicht einmal im Kader wieder.

Auffallend: Bei seinem einzigen Startelfeinsatz erzielte Haaland seinen einzigen Treffer in der Zeit unter Rose, wurde anschließend aber nicht mehr eingesetzt. Dennoch bewertet Haaland den Start in Salzburg positiv: "Es war ein gutes mentales Training und auch gut für meine Entwicklung."

Der Durchbruch gelang dem Goalgetter allerdings erst im folgenden Halbjahr unter Trainer Jesse Marsch. Haaland knipste in 22 Spielen 28 Mal und weckte endgültig das Interesse der absoluten Top-Klubs. Den Zuschlag erhielt im Januar 2020 schließlich Borussia Dortmund, wo Haaland seit gut einem halben Jahr erneut von Rose trainier wird.

Vom Reservistendasein ist der Linksfuß inzwischen allerdings Lichtjahre entfernt. 23 Tore in 20 Spielen untermauern, warum Haaland der absolute Superstar der Schwarz-Gelben ist.

Wirklich lange darf sich der BVB allerdings wohl nicht mehr an Haalands Toren erfreuen. Dass der Angreifer Dortmund im Sommer 2022 verlässt, gilt als sehr wahrscheinlich. Eine Vereinbarung soll einen Abschied für 75 Millionen Euro ermöglichen.