Reus mit BVB-Saison unzufrieden - Verlängerung erwünscht

Christopher Neundorf via www.imago-images.de

Schätzen sich: BVB-Kapitän Marco Reus und Trainer Marco Rose

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat zwei Saisonziele bereits verpasst: In der Champions League war für den BVB nach der Gruppenphase Schluss, im DFB-Pokal schied die Mannschaft von Trainer Marco Rose im Achtelfinale aus. Dennoch stärkt Kapitän Marco Reus seinem Coach den Rücken.

Nationalspieler Marco Reus ist mit dem bisherigen Saisonverlauf nicht zufrieden. "Nein, absolut nicht, da brauchen wir nicht drum herumzureden", gab er im Gespräch mit "Bild am Sonntag" zu Protokoll. "Das Pokalspiel in Hamburg war sehr, sehr schwach. In der Champions League sind wir gut gestartet, haben dann drei Spiele am Stück verloren – und wenn das so ist, hat man es auch nicht verdient, weiterhin dabei zu sein."

In der Bundesliga rangieren die Schwarz-Gelben hinter Rekordmeister FC Bayern auf Platz zwei, der aktuelle Stand sei "in Ordnung", so Reus vor dem anstehenden Topspiel am Sonntag (15:30 Uhr) gegen Bayer Leverkusen. "Wir hatten zu diesem Zeitpunkt der Saison selten mehr Punkte auf dem Konto", erklärte er mit Blick auf die 43 Zähler nach 20 absolvierten Partien.

Klar sei, dass sich der BVB unbedingt steigern muss, um irgendwie noch am FC Bayern vorbeiziehen zu können. Die Rose-Elf müsse "einfach mehr fußballerische Konstanz an den Tag legen. Sonst wird es einfach nicht reichen, um nach 34 Spieltagen vor den Bayern zu stehen".

Kritik am Dortmunder Trainer wollte der Führungsspieler indes nicht aufkommen lassen. Rose sei beim Revierklub angekommen, sein Start sei aufgrund vieler Verletzter im Kader nicht leicht gewesen. "Der Trainer tut dem gesamten Team gut. Er bringt frische Energie rein, steht für eine mutige Spielphilosophie. Diese bis ins letzte Detail zu verinnerlichen, ist ein Prozess. Und der dauert noch an."

Mehr dazu: Reus appelliert an Haaland

Reus möchte beim BVB verlängern

Zu seiner eigenen Zukunft machte Marco Reus keinerlei Geheimnisse. Seinen bis 2023 laufenden Vertrag würde er in Dortmund liebend gerne noch einmal verlängern. "Es ist ja bekannt, dass ich mich hier sehr wohlfühle und mir dieser Verein sehr wichtig ist."

Zwar wurden bislang noch keine Gespräche geführt, Reus machte jedoch deutlich: "Ich habe meinen Vertrag bereits zweimal verlängert, gerade auch in Zeiten, in denen es sportlich nicht besonders rundlief. Warum sollte ich es also jetzt nicht tun?" Ein Karriereende bei Borussia Dortmund sei daher vorstellbar: "Der BVB ist mein Verein, Dortmund ist meine Heimatstadt und ich würde meine Karriere hier gern beenden."