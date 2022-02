BVB-Kapitän: "Irgendwann ist es auch ein Kopfproblem!"

Christopher Neundorf via www.imago-images.de

Kapitän Marco Reus ging mit seinem BVB gegen Leverkusen unter

Mannschaftskapitän Marco Reus nahm nach der bitteren 2:5-Heimklatsche seines BVB am Sonntag gegen Bayer 04 Leverkusen kein Blatt vor den Mund. "Das war ein katastrophaler Tag für uns", fasste das Dortmunder Urgestein zusammen, nachdem sein Team zum wiederholten Male in dieser Saison unerklärliche Schwächen offenbart hatte.

Am "DAZN"-Mikrofon fand der 32-Jährige nach der viel zu zaghaften, ideenlosen und defensiv wieder einmal fehleranfälligen Vorstellung des BVB deutliche Worte: "Wir sind überhaupt nicht gut in das Spiel reingekommen und waren immer einen Schritt zu spät. Insgesamt war das einfach zu wenig", meinte Reus, der dem Dortmunder Spiel selbst nicht die entscheidende Wendung geben konnte (sport.de-Note 4,5).

Der BVB produzierte gegen die Werkself erneut viel zu viele individuelle Fehler, die vom Kontrahenten konsequent bestraft wurden. Darüber hinaus fehlte es im Dortmunder Spiel an Aufbäumen, Kampfgeist und Einsatzwillen, was ein Teil der 10.000 Zuschauer im Signal Iduna Park lautstark mit Pfiffen gegen die eigene Mannschaft quittierte.

"Es ist ein sehr bitterer Tag für uns. Wir haben es heute gar nicht verdient gehabt, das muss ich einfach so sagen", führte Reus weiter aus, der für seine Farben bis zur 84. Minute auf dem Feld stand und bereits zur Pause einem 1:3-Rückstand hinterherlief.

FC Bayern schon neun Punkte vor dem BVB

Warum die Schwarz-Gelben immer wieder derart eklatante Formeinbrüche in dieser Saison erleben, darauf suchte auch der BVB-Kapitän selbst kurz nach Spielende noch nach Antworten: "Irgendwann ist es auch ein Kopfproblem, weil wir uns vielleicht zu viele Gedanken um die Themen machen, die drum herum sind", meinte Reus. Er fügte an: "Trotzdem müssen wir dann auch eine andere Körpersprache an den Tag legen."

Nach der sechsten Saisonniederlage rangiert Borussia Dortmund zwar immer noch mit fünf Punkten Vorsprung auf dem zweiten Tabellenplatz. Spitzenreiter FC Bayern München ist allerdings bereits neun Zähler enteilt.