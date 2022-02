Bayern-Schock! Kapitän Neuer fällt wochenlang aus

via www.imago-images.de

Manuel Neuer wird dem FC Bayern länger fehlen

Der FC Bayern muss länger auf seinen Mannschaftskapitän Manuel Neuer verzichten. Die Münchner bestätigten am Sonntagabend offiziell, dass der Torhüter mehrere Wochen nicht zur Verfügung stehen werde.

Wie der Rekordmeister nach dem 21. Spieltag in der Fußball-Bundesliga offiziell auf seiner Vereinshomepage bekanntgab, hat sich Neuer am Sonntag einer Operation im rechten Kniegelenk unterzogen.

Der Eingriff sei erfolgreich verlaufen, sodass der 35-Jährige schon in Kürze mit seinem Reha-Programm wird starten können.

Der Klub und der Torwart selbst hatten die Operation bis zuletzt geheim gehalten. Am Samstag nach dem Bundesliga-Erfolg der Bayern gegen RB Leipzig (3:2) deutete noch nichts auf einen Eingriff hin.

"So lange ich gesund und fit bleibe, Spaß habe und gebraucht werde, werde ich weiterspielen. Das ist doch ein guter Plan, oder?", sagte Neuer am Samstagabend.

Nach Informationen der "Bild" handelte es sich bei dem Eingriff um eine Meniskus-OP, die eine Ausfallzeit von vier bis sechs Wochen nach sich ziehen könnte.

Via Instagram meldete sich Neuer am Sonntagabend selbst und ließ verlauten: "Alles ist super gelaufen, sodass ich zeitnah mit dem Aufbautraining beginnen kann. Drückt mir die Daumen! Bis ganz bald auf dem Platz."

Neuer weiterhin unumstritten beim FC Bayern

Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic äußerte sich am Sonntag zu der Operation des Bayern-Spielführers: "Wir alle im Verein und die ganze Mannschaft wünschen Manuel eine gute und rasche Genesung und wir sind sicher, dass er schon bald wieder topfit bei uns ist."

In der laufenden Saison war Manuel Neuer bisher eine absolut gesetzte Größe im Kasten des FC Bayern und stand wettbewerbsübergreifend in 28 Pflichtspielen in der Startelf des deutschen Branchenprimus.

Manuel Neuer knackt Bundesliga-Rekord von Oliver Kahn

Beim Heimsieg der Münchner gegen RB Leipzig am Samstagabend stellte Neuer dabei einen neuen Bundesliga-Rekord auf: Er feierte seinen 310. Sieg als Bundesliga-Torhüter.

Damit übertraf der Weltmeister von 2014 die Marke von Oliver Kahn, der es in seiner aktiven Karriere auf 309. Siege in der Bundesliga brachte.

"Es ist schon eine besondere Zahl. Aber wichtig ist, dass wir als Mannschaft die Siege einfahren und ganz oben stehen", sagte Neuer nach seinem Rekord-Sieg am Samstagabend gegen die Roten Bullen aus Leipzig.

Er wird in seiner Ausfallzeit von Sven Ulreich vertreten, der in dieser Saison als Nummer 2 im Tor des Rekordmeisters zurückgekehrt war. Bisher hatte Ulreich schon ein Saisonspiel in der Liga bestritten - am 7. Januar bei der 1:2-Heimniederlage gegen Borussia Mönchengladbach.