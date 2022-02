Falsche Corona-Politik? Frankfurt-Boss schlägt Alarm

Blatterspiel via www.imago-images.de

Markus Krösche ist Sportvorstand bei Eintracht Frankfurt

In sportlicher Hinsicht läuft es für Eintracht Frankfurt in der Fußball-Bundesliga zuletzt deutlich besser. Nach dem 3:2-Auswärtssieg beim VfB Stuttgart rangieren die Hessen zwar weiterhin nur auf Platz neun, konnten den Abstand auf den Champions-League-Platz vier aber auf drei Zähler verkürzen. Weitaus mehr Sorgen als der Blick auf die aktuelle Liga-Tabelle bereitet Sportvorstand Markus Krösche der gegenwärtige Umgang mit dem Profi-Fußball in der Corona-Pandemie.

Der 41-Jährige führte im Interview mit dem "kicker" erneut aus, womit er seine Kritik an den derzeitigen Corona-Politik mit seinen vielen Auflagen und Fan-Restriktionen begründe: "Es gibt es keinen Nachweis, dass sich in Bundesligastadien eine große Anzahl an Menschen infiziert hat. Gerne wird das Argument mit dem Gedränge bei der Anreise ausgepackt. Okay, aber dann müssten wir jeden Morgen im Berufsverkehr den ÖPNV lahmlegen, womit wir die komplette Ökonomie abwürgen würden, weil viele nicht mehr zur Arbeit kämen", so der SGE-Sportvorstand, der den Posten in Frankfurt im letzten Sommer angetreten hatte.

Krösche befürchtet, dass der Profi-Fußball in Deutschland auch nach einem möglichen Überwinden der Corona-Pandemie einen nachhaltigen Schaden nehmen könnte und bei weitem nicht mehr derart große Teile der Bevölkerung begeistern könnte wie vor Pandemie-Ausbruch 2020.

"Je länger die Stadien nicht komplett gefüllt werden dürfen, desto schwieriger wird das. Noch vor einem Jahr hätte ich keine Bedenken geäußert, doch jetzt, nach knapp zwei Jahren Pandemie und angesichts der aktuellen Verordnung mit nur wenigen Zuschauern, sehe ich uns schon vor einer extremen Herausforderung", so Krösche weiter, der längst eine gewissen Form der "Abgewöhnung" erkannt hat.

Krösche fordert veränderte Corona-Politik

Laut dem Frankfurt-Boss stehe jeder Klub im deutschen Profi-Fußball vor einem "riesigen Kraftakt, die leute wieder ins Stadion zu holen".

Am kommenden Wochenende sind nach derzeitigem Stand immerhin 10.000 Zuschauer bei der Bundesliga-Partie der Frankfurter Eintracht gegen den VfL Wolfsburg erlaubt. Das Frankfurter Stadion, welches für gewöhnlich regelmäßig ausverkauft ist in der Bundesliga, ist zuvor bereits nach jeweiligen Corona-Schutzverordnungen mehrfach komplett leer geblieben.

"So wie jetzt kann es nicht weitergehen!", forderte Krösche im Gespräch mit dem Fachmagazin eine Umkehr in der Corona-Politik hinsichtlich des Zuschauer-Ausschlusses.