Trotz Mega-Wechsel: Gosens flirtet mit der Bundesliga

Robin Gosens wechselte zu Inter Mailand

Gerüchte um einen möglichen Abschied von Robin Gosens von Atalanta Bergamo geisterten einige Wechselperioden immer wieder hartnäckig durch den medialen Äther. Vor allem vermeintliches Interesse aus der Bundesliga fachte der deutsche Nationalspieler mehrfach selbst an. Stattdessen zog es den 27-Jährigen nun allerdings für viel Geld zu Inter Mailand. Der Traum vom deutschen Oberhaus lebt aber weiterhin.

"Ich will mich bei Inter über Jahre festbeißen, aber es bleibt mein großer Traum, wenigstens einmal die Bundesliga zu besuchen", erklärt Gosens im Interview mit dem "kicker", dass er einen Wechsel nach Deutschland noch nicht von seinem Karriereplan gestrichen hat.

In der Vergangenheit wurde Gosens mehrfach beim FC Schalke 04 gehandelt, den er als seinen "Herzensverein" bezeichnete. Aber auch Borussia Dortmund und dem FC Bayern München wurde nachgesagt, ein Auge auf den Außenverteidiger geworfen zu haben.

Als Inter Mailand im Winter nun allerdings 25 Millionen Euro für die Dienste des Linksfußes in den Ring warf, war Gosens sofort Feuer und Flamme. Der Wechsel zu den Nerazzurri sei "wunderschön" und "unglaublich geil", freut sich Gosens.

Einen Transfer zum neureichen Premier-League-Kellerkind Newcastle United, das dank saudischer Rückendeckung inzwischen als reichster Fußballklub der Welt gilt, zog Gosens hingegen nicht wirklich in Betracht.

Es habe zwar ein Angebot gegeben und er habe darüber nachgedacht, was "menschlich" sei, da er " für den gleichen Job an einem anderen Standort ein Vielfaches" hätte verdienen können, letztlich habe aber im Vordergrund gestanden, dass er sportlich das Maximum aus seiner Karriere herausholen kann.

Verbleib bei Inter Mailand noch nicht sicher?

"Ich hätte mit diesem Geld wahrscheinlich noch ein paar Generationen meiner Familie absichern können", kommentiert Gosens die Offerte aus dem Norden Englands, er sei jedoch auch "ein hoffnungsloser Fußballromantiker" und wollte seine Prinzipien nicht verraten.

Bis wir Gosens das erste Mal im Inter-Dress erleben werden, dürften allerdings noch ein paar Wochen ins Land ziehen: Seit Ende November laboriert der gebürtige Emmericher an einer Oberschenkelverletzung, wodurch auch sein Platz im DFB-Team gefährdet ist.

Sorgen mache er sich "absolut", gesteht Gosens und erläutert: "Jedes Spiel, das ich nicht spielen kann, ist ein Argument gegen mich. Die Nationalelf ist für mich das Größte." Seinen Platz vor der WM zurückzuerobern, sei allerdings sein "Anspruch und Ziel".

Dafür muss Gosens allerdings in Mailand gute Leistungen auf den Platz bringen. Ein Verbleib in der Modestadt ist übrigens noch nicht in Stein gemeißelt. Gosens ist derzeit nur geliehen, unter bestimmten Bedingungen greift allerdings eine Kaufpflicht. Es dürfte eine kleine Gefahr bestehen, dass seine Verletzung diese gefährdet.