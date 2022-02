Sprengt der BVB für Süle sein Gehaltsgefüge?

Revierfoto via www.imago-images.de

Vom FC Bayern zum BVB? Dortmund könnte eine Anlaufstelle für Niklas Süle sein

Niklas Süle wird den FC Bayern am Saisonende verlassen. Der Nationalspieler selbst weiß bereits, für welchen Klub er demnächst auflaufen wird, die Öffentlichkeit hingegen rätselt noch. Auch der BVB ist angeblich in der Verlosung. Wirklich realistisch ist ein Wechsel nach Dortmund allerdings nicht.

Die Entscheidung, für welchen Klub Niklas Süle ab der kommenden Saison auflaufen wird, ist laut Berater Volker Struth bereits gefallen. Dass sich an dieser Entscheidung noch etwas ändert, ist in den Augen des Beraters unwahrscheinlich, wie er im "Sport1-Doppelpass" am Sonntag erklärte.

Da weder Struth noch Süle selbst bekanntgegeben haben, bei welchem Verein es weitergeht, wird über die Zukunft des Nationalspielers weiterhin gerätselt.

Hat der BVB Süle ein Angebot vorgelegt?

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge war bzw. ist der Noch-Münchner auch in der Chefetage des BVB immer noch ein Thema.

"Sport1" und "Goal" berichten von einem "grundsätzlichen Interesse" der Schwarz-Gelben, das Portal "transfermarkt" will gar von "langen Gesprächen" zwischen den Dortmundern und dem Süle-Lager erfahren haben. Auch ein konkretes Angebot soll vorgelegt worden sein.

Gegen einen Wechsel zum BVB spricht aber vor allem die finanzielle Seite. Süle soll von seinem neuen Klub ein Gehalt in Höhe von zwölf bis 15 Millionen Euro verlangen. Das könnte den Dortmunder Verantwortlichen schlicht und ergreifend zu viel sein.

BVB droht Akanji-Abgang

Gleichzeitig drückt dem BVB in der Abwehr der Schuh. Manuel Akanji soll das jüngste Angebot zur Vertragsverlängerung abgelehnt haben. Beim Schweizer stehen die Zeichen somit auf Abschied - in diesem Fall müsste dringend Ersatz her. Süle wäre theoretisch ein Kandidat. Dass die Schwarz-Gelben für ihn ihr Gehaltsgefüge sprengen, ist aber eher unwahrscheinlich.

Deutlich wahrscheinlicher ist daher übereinstimmenden Berichten zufolge ein Süle-Wechsel in die Premier League. Dort könnte der Innenverteidiger nicht nur auf höchstem Niveau spielen, sondern auch seine Wunschsumme verdienen.

Als Favorit auf seine Verpflichtung gilt der FC Chelsea. Die Londoner werden im Sommer mit Andreas Christensen und Antonio Rüdiger wohl zwei Abwehrspieler ablösefrei verlieren. Süle wäre der Kandidat, der die Lücke (kostengünstig) schließen könnte.