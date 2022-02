Rummenigge legt Moukoko BVB-Abschied ans Herz

Revierfoto via www.imago-images.de

Kämpft beim BVB um Anschluss: Youssoufa Moukoko

Nach dem riesigen Hype in der Vorsaison ist es beim BVB in den vergangenen Monaten um Youssoufa Moukoko ruhig geworden. Aktuell kämpft sich das immer wieder verletzte Sturmjuwel mühsam wieder an die Profi-Mannschaft heran, die Startelf dürfte allerdings noch ein gutes Stück entfernt sein. Geht es nach Borussia Dortmunds Ex-Profi Michael Rummenigge, könnte ein vorübergehender Abschied eine Option sein.

Gerade einmal zwölf Pflichtspiele hat Youssoufa Moukoko in der laufenden Saison für den BVB absolviert. Zwischenzeitlich fehlte der 17-Jährige infolge eines Muskelfaserrisses rund sieben Wochen.

Für das Ausnahmetalent war die Zwangspause ein großer Rückschlag, schließlich hätte sich in Abwesenheit des ebenfalls mehrfach ausgefallenen Torjägers Erling Haaland sicher die Möglichkeit geboten, im teaminternen Duell um einen Platz im Angriff Eigenwerbung zu betreiben.

Nach Meinung von Michael Rummenigge, der von 1988 bis 1993 für die Borussia aktiv war, steht bei Moukoko demnächst eine Grundsatzentscheidung an.

Der deutsche U21-Nationalspieler müsse sich "im Sommer eine Frage beantworten", schrieb der 58-Jährige in einem Gastbeitrag für die "Ruhr Nachrichten": "Was brauche ich jetzt für meine Entwicklung? Bekomme ich in Dortmund genügend Einsatzzeit, um vorwärts zu kommen – oder macht womöglich dann eine Leihe zu einem Verein Sinn, bei dem ich gesetzt bin."

Rummenigge: BVB könnte sich an Leih-Erfolg des FC Bayern orientieren

In diesem Zusammenhang zog Rummenigge einen Vergleich zu einem früheren Star des FC Bayern.

"Das Beispiel Philipp Lahm hat gezeigt, dass ein Umweg Sinn machen kann. Die Bayern liehen den jungen Lahm an Stuttgart aus, dort konnte er reifen und kehrte als Klassespieler zurück nach München", verdeutlichte der gebürtige Lippstädter.

Auch für die nächsten Monate hatte Rummenigge einen Vorschlag parat. "Bis zum Sommer könnte es Moukoko vielleicht helfen, zweigleisig zu fahren: trainieren und Kurzeinsätze bei den Profis plus möglichst viel Spielzeit bei Borussias U23 in der 3. Liga. Dort geht es auch schon robust zur Sache, was dem hoch veranlagten Moukoko bei dessen Entwicklung durchaus helfen dürfte", befand der jüngere Bruder von Ex-Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge.