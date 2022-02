Meunier stellt klar: BVB ist "Top 10 in Europa"

Dennis Ewert/RHR-FOTO via www.imago-images.de

Thomas Meunier sieht den BVB als Top-Adresse in Europa

Auf Borussia Dortmund hagelt nach der jüngsten Klatsche gegen Bayer Leverkusen (2:5) einmal mehr viel Kritik nieder. Dennoch ist Verteidiger Thomas Meunier trotz der nicht immer leichten Umstände froh, sich vor eineinhalb Jahren für den BVB entschieden zu haben.

"[Es ist] ein super professioneller Verein, Top 10 in Europa, der um den Bundesliga-Titel kämpft. Es ist auch eine neue Umgebung, eine Kultur, die Belgien nahesteht. Die Mentalität ist super, von Bling-Bling sind wir weit entfernt", zählte der Belgier im Interview mit der französischen Sportzeitung "L'Équipe" die Vorzüge des Revierklubs auf.

Meunier hatte sich im Sommer 2020 für einen Wechsel nach Dortmund entschieden, nachdem sein Vertrag bei Paris Saint Germain ausgelaufen war. Der Unterschied zwischen dem noblen Paris und dem eher bodenständigen Ruhrgebiet spiegelt sich seiner Meinung nach auch im Fanlager wider.

"Wenn Sie einen falschen Schritt machen, werden Sie daran erinnert, dass Sie sich in einer Arbeiterstadt befinden. Dabei betrachten wir den Menschen nicht als Verbraucher. Also gehe ich ein bisschen in meine alten Tage zurück. Als ich bei Virton in der belgischen dritten Division war, war es ein bisschen der gleiche Stil", erinnerte sich der Nationalspieler.

Meunier hofft auf schnelle Rückkehr der Fans

Dass die Corona-Pandemie die Fans derzeit von den Spielern trennt, ist für Meunier sehr ärgerlich. Der 30-Jährige hofft inständig darauf, dass zumindest gegen Ende der aktuellen Spielzeit der Signal Iduna Park wieder rappelvoll sein kann. Zumal er selbst die Dortmunder Arena noch nie ausverkauft erlebt hat.

"Ich habe hauptsächlich für die Fußballkultur unterschrieben, ich musste diese wahnsinnige Leidenschaft wieder erleben. Ich hatte 67.000 Zuschauer, das war der Höhepunkt, aber ohne die Ultras, die noch nicht ins Stadion gekommen sind, ist es nicht die gleiche Atmosphäre", führte er aus.

Nach seinem Wechsel zum BVB hatte Meunier zunächst mit Anpassungsschwierigkeiten zu kämpfen. In dieser Saison konnte er sich allerdings steigern und ist auf der rechten Abwehrseite inzwischen unbestrittener Stammspieler - wenngleich auch aus Mangel an Alternativen.