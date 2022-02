Wechsel fix! BVB bestätigt Süle-Transfer vom FC Bayern

H. Langer via www.imago-images.de

Niklas Süle wird zum BVB wechseln

Auf einmal geht alles ganz schnell! Borussia Dortmund hat Nägel mit Köpfen gemacht und wird zur kommenden Saison den deutschen Nationalspieler Niklas Süle unter Vertrag nehmen. Der BVB bestätigte am Montagnachmittag offiziell, dass der Innenverteidiger vom FC Bayern München ins Ruhrgebiet wechseln wird.

Zuvor hatten sich am Montagmittag die Meldungen rund um den 26-Jährigen überschlagen. Nachdem es in den letzten Wochen immer wieder geheißen hatte, dass Süle einen Wechsel in die englische Premier League präferieren soll, vermeldeten erste Medien am Montag, dass es stattdessen ins Ruhrgebiet gehen wird.

Wenig später machte der Tabellenzweite der Bundesliga den Deal dann offiziell. Der Abwehrhüne wird tatsächlich im kommenden Sommer ablösefrei vom FC Bayern zu Borussia Dortmund kommen.

✍️ Der #BVB hat zur Saison 2022/23 den deutschen Nationalspieler Niklas #Süle (26) verpflichtet.



Der Innenverteidiger steht gegenwärtig noch in Diensten des FC Bayern München. Sein Vertrag dort läuft im Sommer 2022 aus.



👉 https://t.co/LI353bTa6q — Borussia Dortmund (@BVB) 7. Februar 2022

BVB-Sportdirektor Michael Zorc äußerte sich auf der Dortmunder Vereinshomepage zu dem Transfercoup: "Wir freuen uns, dass wir in Niklas Süle einen deutschen Nationalspieler ablösefrei verpflichten und für vier Jahre an uns binden konnten", betonte der 59-Jährige.

Süle spielt seit 2017 für den FC Bayern

Auch Sebastian Kehl, der im Sommer Zorcs Nachfolge als Sportdirektor antreten wird, äußerte sich am Montag zu der Personalie.

"Niklas hat uns in den persönlichen Gesprächen gezeigt, dass er große Lust auf Borussia Dortmund hat. Er verfügt über viel Erfahrung, Ruhe im Aufbauspiel und über die nötige Physis, um ab dem Sommer gemeinsam mit uns den nächsten Schritt zu gehen", so Kehl, der derzeit noch als Leiter der Lizenzspielerabteilung fungiert.

In den letzten Tagen war zunächst bekanntgegeben worden, dass sich der 1,95 Meter hoch gewachsene Süle nicht mit seinem derzeitigen Klub FC Bayern München auf ein neues Arbeitspapier einigen konnte.

Der gebürtige Frankfurter steht seit 2017 beim deutschen Rekordmeister unter Vertrag, bestritt bislang über 105 Bundesliga-Spiele für die Münchner.

In seiner Profi-Laufbahn blickt der Defensivmann insgesamt auf bislang 213 Bundesligaspiele (12 Tore, 6 Vorlagen), 32 Champions-League-Partien (1 Tor) sowie 37 Länderspiele für die deutsche Nationalmannschaft (1 Tor) zurück. Mit dem FC Bayern feierte Süle vier deutsche Meisterschaften.