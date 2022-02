Schalke-Schock! Vindheim fällt längerfristig aus

Maik Hölter/TEAM2sportphoto via www.imago-images.d

Andreas Vindheim wird dem FC Schalke vorerst fehlen

Andreas Vindheim ist bislang der Top-Transfer des FC Schalke in diesem Winter gewesen. Der Leihspieler von Sparta Prag überzeugte mit Offensivdrang, Tempospiel und präzisen Flanken. Im Heimspiel gegen Jahn Regensburg verletzte sich der Neuzugang. Jetzt gab S04 bekannt, wie lange Vindheim ausfallen wird.

Schon in der Anfangsphase zog sich der Flügelspieler eine Verletzung in der linken Wade zu und signalisierte früh, dass er ausgewechselt werden müsste. Nach acht Minuten verließ er gegen Regensburg beim Stand von 0:0 (Endstand 2:1) das Feld.

Am Dienstag klärten die Königsblauen darüber auf, dass Vindheim mehrere Wochen wird pausieren müssen, um die Wadenverletzung auszukurieren.

#S04-Update: Andreas #Vindheim hat sich gegen den @SSVJAHN eine Muskelverletzung in der linken Wade zugezogen und wird mehrere Wochen ausfallen 😕



Gute Besserung, Andreas! 🙌🏻 — FC Schalke 04 (@s04) 7. Februar 2022

Damit fehlt Vindheim voraussichtlich nicht nur gegen Fortuna Düsseldorf am kommenden Sonntag, sondern auch noch im kommenden Heimspiel am 18. Februar gegen den SC Paderborn.

Der 26-Jährige war erst im Sommer aus Tschechien nach Gelsenkirchen gewechselt und hatte sich unter Cheftrainer Dimitrios Grammozis umgehend einen Stammplatz auf der rechten Außenbahn erkämpft.

Ranftl winkt Startelf-Comeback beim FC Schalke 04

Der Skandinavier sorgte in seinem ersten Pflichtspiel für die knappen bei Erzgebirge Aue (5:0) dafür, dass das Schalker Angriffsspiel ausbalancierter vorgetragen wurde als noch in den Wochen zuvor, als S04 immer wieder sehr linkslastig über den starken Thomas Ouwejan aufspielte.

Vindheim ist noch bis zum Sommer an den Bundesliga-Absteiger ausgeliehen und könnte im Anschluss daran fest verpflichtet werden.

In den kommenden Wochen wird er voraussichtlich wieder durch Reinhold Ranftl ersetzt, der in der Hinrunde viele Spielanteile als Rechtsverteidiger in der Fünferkette bekam. Ranftl wirkte bisher in 14 Saisonspielen der Gelsenkirchener mit und wurde auch am letzten Samstag nach der Vindheim-Verletzung in der ersten Halbzeit eingewechselt.