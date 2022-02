400.000.000! Cristiano Ronaldo knackt magische Schallmauer

Paul Chesterton via www.imago-images.de

Cristiano Ronaldo hat eine neue Rekordmarke geknackt

Cristiano Ronaldo ist einer, wenn nicht der beste Fußballer aller Zeiten und begeistert auch noch im Alter von 37 Jahren die Fans rund um den Erdball. Nicht nur auf dem Rasen ist der Superstar eine Ausnahmeerscheinung.

Am Montag hat der Portugiese auch in den sozialen Medien eine weitere Schallmauer durchbrochen.

Als erster Mensch überhaupt hat CR7 die Marke von schier unvorstellbaren 400 Millionen Instagram-Abonnenten geknackt. Kurz nach seinem 37. Geburtstag, den Ronaldo am Samstag im Kreise seiner Familie feierte, durchbrach der Starspieler von Manchester United diese Rekordmarke.

Keinem anderen Mensch auf dieser Welt folgen in den sozialen Medien im Generellen in bei Instagram im Speziellen so viele Personen.

Bilder, die Cristiano Ronaldo bei Instagram postet, werden regelmäßig von einer zweistelligen Millionenzahl gelikt, wie beispielsweise vor knapp einer Woche zwei Fotos, die ihn beim gemeinsamen Trainings-Kick mit Sohnemann Cristiano jr. zeigten.

Gegen den Europameister von 2016 kommt ansonsten kein anderer Fußballer auch nur ansatzweise an. Sein ewiger Rivale Lionel Messi beispielsweise erreicht bei Instagram mit 306 Millionen Abonnenten zwar ebenfalls eine riesige Community - im Vergleich zu Ronaldo liegen da aber noch einmal Welten zwischen.

ManUnited derzeit nur Vierter in der Premier League

Der Account des ManUnited-Torjägers ist übrigens insgesamt das zweiterfolgreichste Benutzerkonto überhaupt beim sozialen Netzwerk Instagram. Nur der eigene Firmen-Account "Instagram" selbst weiß um noch mehr Abonnenten, kommt insgesamt auf 469 Millionen Follower.

In der englischen Premier League tut sich der Superstar des Weltfußballs derzeit wesentlich schwerer in Sachen Rekordjagd. In der Meisterschaft rangieren die Red Devils derzeit 19 Zähler hinter dem Stadtrivalen Manchester City nur auf Platz vier der Tabelle.