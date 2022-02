Funkel: Süle-Transfer wird Haaland-Zukunft beeinflussen

Maik Hölter/TEAM2sportphoto via www.imago-images.d

Niklas Süle (li.) wechselt vom FC Bayern zum BVB

Der langjährige Bundesliga-Trainer Friedhelm Funkel glaubt, dass der Transfer von Niklas Süle vom FC Bayern zu Borussia Dortmund die Zukunftsentscheidung von Erling Haaland beeinflussen könnte. Bleibt der Shootingstar doch noch ein weiteres Jahres beim BVB?

Borussia Dortmund hat für die kommende Saison in der Abwehr mächtig aufgerüstet. In Niklas Süle kommt ein erfahrener deutscher Nationalspieler ablösefrei zum BVB, der nicht nur die Defensive verstärken wird, sondern möglicherweise auch Einfluss auf weitere Personalentscheidungen haben könnte, das jedenfalls glaubt Friedhelm Funkel, der in den letzten dreißig Jahren zahlreiche Klubs im deutschen Oberhaus trainierte.

Süle sei für die Schwarzgelben "eine sehr, sehr gute Wahl", lobte Funkel bei "Sky" die Verantwortlichen des BVB. Die Verpflichtung ist für den 68-Jährigen "ein wichtiger Schritt", um dem FC Bayern auf den Fersen zu bleiben, "ein Schritt der gefehlt hat, um die Defensive richtig zu stabilisieren".

Die nächste Aufgabe sei es nun, die "Haaland-Frage" zu klären. Der norwegische Stürmer kann die Borussia im Sommer für eine festgeschriebene Ablösesumme im Bereich von 75 bis 90 Millionen verlassen und wird seit Monaten mit den Spitzenklubs Europas in Verbindung gebracht.

"Wenn sie Haaland verlieren, ist ein wichtiger Bestandteil, um die Bayern anzugreifen, weg. Aber das wissen wir noch nicht", erklärte Funkel. "In der jetzigen Situation ist es genau der richtige Schritt, die Defensiv-Position zu stabilisieren. Mit einem deutschen Nationalspieler der Geschwindigkeit mitbringt, kopfballstark und robust ist."

Funkel: Wenn Haaland sieht, dass Süle zum BVB kommt, dann ...

Dieser Baustein könnte wichtig sein, um Haaland von einem Verbleib zu überzeugen, so Funkel weiter. Real Madrid, der Wunschklub des Angreifers, wolle schließlich schon Kylian Mbappé verpflichten. "Dann hat man mit [Karim] Benzema und Mbappé zwei absolute Top-Stürmer und ob sich Real Haaland in diesem Sommer noch leisten kann, weiß ich nicht", führte Funkel aus und fügte an: "Der Vertrag von Benzema läuft im Sommer 2023 ab - dann könnte Haaland immer noch wechseln."

Zudem gerate oft in Vergessenheit, dass Haaland erst 21 Jahre alt ist. "Wenn er sieht, dass auch mit Niklas Süle ein Top-Spieler für die Abwehr verpflichtet wird, könnte das seinen Gedankengang für die kommende Saison wieder mehr auf Borussia Dortmund lenken", sagte Funkel.

Sollte Haaland am Ende tatsächlich bleiben, müsste laut dem ehemaligen Bundesliga-Trainer noch auf der Linksverteidiger-Position nachgebessert werden, um den Bayern wirklich gefährlich zu werden.

"Mit Raphael Guerreiro spielt dort eigentlich ein Offensiv-Spieler, der weiter vorne als Angreifer viel wertvoller für den BVB sein könnte. Er läuft auf dem Platz überall herum und dadurch sind immer wieder Löcher in der Abwehr. Wenn dort ein defensivstarker Spieler käme, könnte der BVB noch näher an die Bayern heranrücken.