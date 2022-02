Lothar Matthäus stellt vernichtendes BVB-Zeugnis aus

Joerg Niebergall/Eibner-Pressefo via www.imago-ima

Lothar Matthäus hat den BVB kritisiert

Nach der 2:5-Niederlage am Wochenende gegen Bayer Leverkusen hat Lothar Matthäus Borussia Dortmund ein vernichtendes Zeugnis ausgestellt. Die Hoffnung auf den Titel kann der BVB laut dem TV-Experten endgültig begraben.

Der FC Bayern müsse sich trotz des Ausfalls von Manuel Neuer, der am Knie operiert wurde, keine Sorgen um die Meisterschaft machen, erklärte Rekordnationalspieler Lothar Matthäus in seiner Kolumne bei "Sky". Der Grund: Das schwache Auftreten von Verfolger Borussia Dortmund.

"Der beste Beweis" sei die bittere Pleite gegen die Werkself gewesen, so Matthäus. "Nicht, dass die Meisterschaft bei einem Sieg des BVB wirklich spannend geworden wäre. Aber auch das letzte Fünkchen Hoffnung auf einen heißen Titel-Kampf hat sich mit dieser krachenden Niederlage endgültig erledigt", urteilte der 60-Jährige.

"Es fehlt diesem Team einfach an Konstanz, Mentalität und auch an Klasse", betonte Matthäus und fügte vielsagend an: "Dortmund hat in den letzten Jahren einige Trainer gehabt, aber am Ende reicht es auch in dieser Saison nicht für den Meistertitel."

Dem Team von Marco Rose und auch allen anderen Bayern-Verfolgern fehle "das gewisse etwas um den Titel zu holen", schrieb der Fußball-Experte.

Matthäus: BVB fehlt es an Kontinuität

"Egal ob Leipzig, Leverkusen oder Dortmund: Keiner ist in der Lage diesem FC Bayern Paroli zu bieten. Und natürlich liegt das auch an den besseren wirtschaftlichen Möglichkeiten der Bayern."

Jedoch sei das Finanzielle allein nicht entscheidend, was Matthäus an einem Beispiel verdeutlichte: "Wenn allein das zur Verfügung stehende Geld ausschlaggebend wäre, dann stünden Hertha, Gladbach oder Wolfsburg in der Tabelle nicht hinter Hoffenheim Freiburg oder Union Berlin."

Und so stellte auch Matthäus die bei der Borussia nicht das erste Mal diskutierte Mentalitätsfrage. "Es ist auch eine Einstellungssache, eine Willensleistung und wie so oft die Kontinuität. Und die hat Dortmund einfach nicht", legte der 60-Jährige den Finger in die Wunde.

"Natürlich sind sie abhängig, sehr sogar, von den Toren eines Erling Haaland. Aber ich glaube selbst mit ihm hätten sie gegen Leverkusen nicht gewonnen", so das Urteil des TV-Experten.