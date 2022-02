Süle vom FC Bayern zum BVB: Der bestmögliche Transfer

via www.imago-images.de

Nationalspieler Niklas Süle wechselt vom FC Bayern zum BVB

Niklas Süle verlässt den FC Bayern und wechselt zur kommenden Saison zu Borussia Dortmund. Die Unterschrift des Nationalspielers beim BVB wirft einige Fragen auf.

Warum ließ der Rekordmeister den Innenverteidiger ziehen? Warum entschied sich der 26-Jährige für die Schwarz-Gelben? Was erhoffen sich die Borussen von dem Deal? Und wer geht als Gewinner, wer als Verlierer aus dem Geschäft hervor? sport.de liefert die Antworten.

Nach fünf erfolgreichen Jahren bricht Niklas Süle seine Zelte beim FC Bayern im Sommer ab und wechselt zum BVB.

In Dortmund unterschreibt der Nationalspieler einen langfristig dotierten Vertrag bis 2026. Versüßt wird ihm seine Unterschrift mit einem Jahresgehalt in Höhe von rund zehn Millionen Euro. Die wichtigsten Fragen und Antworten zu dem Transfer, der die Bundesliga beschäftigt.

Warum lässt der FC Bayern Niklas Süle ziehen?

Hätte der Rekordmeister gewollt, hätte er Süle halten können. Die Gehaltsforderungen des Innenverteidigers waren angemessen und seinen Leistungen entsprechend. Ganz offensichtlich sind sie in München aber davon überzeugt, einen besseren Spieler zu einem ähnlichen Preis bekommen zu können. Eine Einschätzung, die durchaus mit einem Risiko verbunden ist.

Die sportliche Führung ist letztlich zu dem Ergebnis gekommen, dass Süle verzichtbar ist. Der Blick auf die Zahlen gibt das aber nur bedingt her, schließlich ist der 26-Jährige von allen regelmäßig eingesetzten Spielern der mit der besten Zweikampfquote (65 Prozent) und darüber hinaus noch einer der passsichersten Spieler (92 Prozent) im Kader.

Am Ende, so heißt es, sollen Hasan Salihamidzic und Co. vor allem an der Einstellung des Abwehrspielers gezweifelt haben. Die bedingungslose Hingabe für den Klub, die oft zitierte "Mia-san-mia"-Mentalität sahen sie bei ihm nicht.

Warum hat sich Niklas Süle für den BVB entschieden?

Bei dieser Frage gehen die Meinungen auseinander. Oft wurde über einen Wechsel Süles in die Premier League geschrieben. Auch Spanien war in der Verlosung. Aber wie groß war das Interesse der ausländischen Klubs wirklich? Über konkrete Angebote ist bis heute nichts bekannt. Viel deutet darauf hin, dass das Auslands-Thema heißer gemacht wurde, als es wirklich war. Und wenn es so war, hatte Süle am Ende kaum Optionen - Dortmund war noch die beste.

Gleichzeitig war der Nationalspieler von einem Wechsel ins Ausland nicht restlos überzeugt. Er hätte nicht nur seine Zelte in Deutschland und die Nähe zu seiner Familie und seinen Freunden aufgeben müssen, sondern wäre auch das Risiko eines sportlichen Rückschritts eingegangen. Die Chance auf Titel ist bei Chelsea oder Barca vielleicht größer als in Dortmund, das Risiko, dort nur eine Nebenrolle zu spielen, aber auch. Dieses Risiko ist beim BVB kalkulierbar.

Warum hat sich der BVB für Niklas Süle entschieden?

Eher früher als später braucht der BVB einen Ersatz für Manuel Akanji. Beim Schweizer stehen die Zeichen auf Abschied. Und auch die Zukunft von Dan-Axel Zagadou ist noch nicht final geklärt. Um im Sommer nicht plötzlich mit nur einem gestandenen Innenverteidiger dazustehen, mussten Michael Zorc und Co. handeln. Dazu müssen die Dortmunder ihren Kader auch qualitativ dringend verbessern.

Die Entscheidung pro Süle war nicht alternativlos, ergibt aber auf allen Ebenen Sinn. Der Innenverteidiger ist im besten Fußballer-Alter, kommt zum Nulltarif und passt auch gehaltstechnisch ins Budget. Eine konkurrenzfähige Mannschaft für kleines Geld lässt sich im Jahr 2022 nicht mehr zusammenstellen. Diese Gewissheit hat sich längst auch in Dortmund breitgemacht.

Gleichzeitig hat Süle im Trikot des FC Bayern über viele Jahre bewiesen, dass er auf höchstem Niveau mithalten kann. Eine Qualität, die viele der anderen Kandidaten noch nicht nachgewiesen haben.

Wer sind die Gewinner und Verlierer des Deals?

Einen Verlierer im klassischen Sinne gibt es bei dem Deal nicht. Der FC Bayern hat die Mittel, sich problemlos einen Ersatz zu beschaffen. Und wenn dieser Ersatz am Ende teurer wird, dann nimmt man das in Kauf. National sind die Münchner mit oder ohne Süle uneinholbar. Und international spielen sie mit oder ohne Süle weiterhin jedes Jahr um den größten Titel mit.

Der BVB darf sich hingegen als großer Gewinner fühlen. Im obersten Regal kann sich der Klub nicht bedienen. In dieses gehört Süle vielleicht auch nicht, aber der 26-Jährige ist nah dran. Süle ist kein Talent, das erst noch reifen muss. Gleichzeitig ist er kein Spieler, der seinen Zenit in zwei Jahren hinter sich hat. Solche Spieler sind schwer zu bekommen, vor allem zum Nulltarif. Für die Dortmunder war es daher der wahrscheinlich bestmögliche Transfer überhaupt.

Süle hingegen muss seine Erwartungen in Dortmund leicht zurückschrauben. Mit dem BVB wird er nicht jedes Jahr mindestens einen Titel gewinnen. Aber genau das scheint dem Nationalspieler auch nicht am wichtigsten zu sein. Für ihn geht es um eine neue Herausforderung mit einer gewissen Sicherheit. Dieses Paket bekommt er bei den Schwarz-Gelben geboten.

Christian Schenzel