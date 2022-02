Olympia-Heldin Herrmann mit Botschaft für Manuel Neuer

Stanislav Krasilnikov via www.imago-images.de

Denise Herrmann ist Olympiasiegerin im Biathlon-Einzel

Denise Herrmann gewann bei den Olympischen Winterspielen in Peking sensationell die Goldmedaille im Biathlon-Einzel. Im Moment ihres größten Erfolgs bedankte sich die Skijägerin gleich für die zahlreichen Glückwünsche - und dachte dabei auch an Manuel Neuer, den Kapitän von Fußball-Rekordmeister FC Bayern.

Unter frenetischem Jubel ihrer Teamkollegen wurde die neue Olympiasiegerin Denise Herrmann im deutschen Quartier nach ihrem sensationellen Gold-Rennen empfangen.

Mit über neun Sekunden Vorsprung hatte die 33-Jährige vor der Französin Anaïs Chevalier-Bouchet gewonnen, Bronze ging an die Weltcupführende Marte Olsbu Røiseland aus Norwegen.

"Das ist immer noch unglaublich", sagte Herrmann einen Tag nach ihrem Olympiasieg im Gespräch mit "ntv". "Dass ich das alles, auch mit dem gesamten Team, erleben darf, macht es extrem schön. Das macht den Sport aus."

Zugetraut hatten ihr den Sieg nur die Wenigsten, Herrmann belegt im Biathlon-Weltcup derzeit lediglich Platz 18. "Die Saison verlief jetzt auch nicht so hundertprozentig bei mir", bekannte sie. Auch mental seien die Rückschläge in diesem Winter "nicht einfach" gewesen. Sie habe sich aber vor dem Olympia-Einzel "keinen Erwartungsdruck" gemacht, was ein entscheidender Faktor im Rennen war.

FC Bayern: Denise Herrmann sendet Grüße an Manuel Neuer

Überwältigt zeigte sich Herrmann von den Glückwünschen, die sie nach ihrem Olympia-Coup erreichten. "Es waren so viele Reaktionen, das ist der Wahnsinn." Besonders freute sie sich, den Erfolg mit ihren Trainern und den langjährigen Wegbegleitern zu feiern.

Glückwünsche kamen zudem aus der Heimat. So war Kapitän Manuel Neuer vom FC Bayern einer der deutschen Sportstars, die der Olympiasiegerin gratulierten.

Herrmann sendete die Grüße via Instagram prompt zurück: "Hey Manu, vielen Dank für die Glückwünsche. Ich hoffe, es geht dir bald wieder gut. Gute Besserung an der Stelle."

Neuer liegt nach einem operativen Eingriff am Knie derzeit im Krankenhaus. Womöglich muss der FC Bayern bis zu sechs Wochen ohne den Schlussmann auskommen.