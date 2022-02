Ajax leitet wohl Disziplinarverfahren gegen Overmars ein

Borussia Dortmund v Ajax Amsterdam via www.imago-i

Ajax leitet ein Disziplinarverfahren gegen Overmars ein

Der niederländische Fußball-Rekordmeister Ajax Amsterdam leitet ein Disziplinarverfahren gegen den zurückgetretenen Fußballdirektor Marc Overmars beim Institut für Sportrecht ISR ein.

Der niederländische Verband KNVB bestätigte dem TV-Sender NOS, dass bei dem unabhängigen Sportschiedsgericht ISR eine entsprechende Ankündigung gemacht worden sei.

Nach KNVB-Angaben haben Sportorganisationen im Falle von inakzeptablen Verhaltensweisen eine Meldepflicht. Sexuell nicht tolerierbares Verhalten in Form von Nachrichten über Social Media an weibliche Kolleginnen führten am Sonntagabend zum Rücktritt von Overmars.

Die Tageszeitung NRC recherchierte seit Dezember über das vermeintlich sexistische Verhalten von Overmars gegenüber weiblichen Kolleginnen beim niederländischen Traditionsklubs.

Die Zeitung sprach mit elf Frauen, die anonym bleiben wollen. Ihren Aussagen nach sei Sexismus ein Teil der Ajax-Kultur gewesen, Overmars' Verhalten sei seit Längerem bekannt gewesen.

Die Zeitung hatte Ajax informiert, in dieser Woche einen Artikel über Overmars Verhalten publizieren zu wollen. Für die Öffentlichkeit war der ehemalige Nationalspieler am Sonntagabend überraschend zurückgetreten.