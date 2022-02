Kann es beim BVB unter Marco Rose weitergehen?

Christopher Neundorf via www.imago-images.de

Steht in der Kritik: BVB-Trainer Marco Rose

Die 2:5-Pleite gegen Bayer Leverkusen hat die großen Probleme bei Borussia Dortmund erneut gnadenlos offengelegt. Cheftrainer Marco Rose steht in der Kritik. Was läuft beim BVB falsch und kann es so überhaupt auch in der Saison 2022/23 weitergehen?

"Zweikämpfe suchen, in sie reingehen, sie dann auch gewinnbringend führen - das ist ein Thema gewesen", erklärte Cheftrainer Marco Rose vor der Partie gegen Bayer Leverkusen und fügte an: "Wir hatten einen roten Faden in beiden Trainingswochen. Es wäre schön und wichtig, wenn wir das am Sonntag auch auf dem Platz zeigen könnten."

Wenige Tage später fliegen ihm genau diese Worte um den Kopf. Mit 2:5 unterlagen seine Mannen der "Werkself" und es hätte noch deutlicher werden können. Ein katastrophaler Auftritt, der ein schlechtes Licht auf den Übungsleiter wirft. Gregor Kobel erklärte nach dem Spiel gegenüber "DAZN", dass "genau die Sachen, die wir die ganze Woche angesprochen haben", das Problem gewesen seien.

Eine Aussage, die Bände spricht. Es gibt offensichtlich eine gewisse Lernresistenz im Kader der Dortmunder. Die Kritik an Rose wird lauter, doch wie viel Schuld trägt der Trainer an der Situation?

Rose stellt beim BVB oftmals zu spät um

Roses Coaching während der Spiele wirft bei vielen Fans und Beobachtern Fragen auf. Einwechslungen und Systemumstellungen erfolgen oftmals zu spät oder bleiben komplett aus.

Beim glücklichen 3:2-Sieg gegen die TSG Hoffenheim stellte der Trainer zwar erfolgreich, aber auch fast zu spät auf eine Dreierkette um. Das Abweichen von Plan A, wenn dieser nicht funktioniert, müsste eigentlich früher geschehen. Sturheit kann Rose durchaus vorgeworfen werden.

Immer wieder läuft Dortmund in das offene Messer des Gegners und lässt sich Woche für Woche in der Defensive düpieren. Die Konterabsicherung und die Restverteidigung sind die größten Baustellen. Hier muss der 45-Jährige unbedingt nachbessern. Dass sich darüber hinaus individuelle Fehler in das Spiel einschleichen, macht die Situation nicht gerade besser.

BVB-Fans schwelgen in Terzic-Nostalgie

In den sozialen Netzwerken wird mitunter lauthals von manchen Anhängern die Rückkehr von Edin Terzic gefordert. Doch die guten Leistungen in der Champions League und der Pokalsieg lassen die Probleme während seiner Amtszeit vergessen.

Nach dem 1:2 bei Eintracht Frankfurt schien die Champions League im vergangenen April schon so gut wie verpasst zu sein. Nur dank eines starken und leidenschaftlichen Schlussspurtes sowie einem Einbruch der Hessen gelang doch noch die Qualifikation für die Königsklasse.

Eigenschaften kamen zum Vorschein, die das Team auch aktuell noch hat. Aufholjagden wie im Hinspiel gegen Bayer Leverkusen (4:3) sowie zuletzt in Frankfurt (3:2) und Hoffenheim (3:2) beweisen dies. Die Mannschaft will, aber kann oft nicht. Es ist keine Frage der Mentalität, sondern vielmehr der Qualität.

BVB in der Offensive zu berechenbar

Dass die Terzic-Elf von den überragenden Jadon Sancho und Erling Haaland profitierte, ist nicht zu leugnen. Die beiden Shootingstars führten Dortmund beinahe im Alleingang zum Pokalsieg. Doch der Engländer ist weg und Haaland plagt sich immer wieder mit Blessuren herum. Auch hierfür kann Rose nichts.

Der Trainer muss auf einen völlig unbalancierten Kader zurückgreifen, der viele Baustellen hat. Beide Außenverteidigerpositionen sind für den Titelkampf nicht ausreichend gut besetzt. Raphael Guerreiro ist einer der spielstärksten Akteure der Liga, aber leistet sich defensiv zu viele Patzer. Thomas Meunier zeigt sich in dieser Saison zwar verbessert, setzt in der Offensive aber zu wenige Impulse - dies gilt auch für Nico Schulz.

Der BVB bräuchte einen spielstarken Sechser, aber Axel Witsel hat seinen Zenit überschritten. Mo Dahoud ist besser auf der Acht aufgehoben und Emre Can unterlaufen zu viele Fehler. In der Innenverteidigung zeigt derzeit nur Manuel Akanji, dass er über internationales Niveau verfügt und der Mangel an schnellen sowie dribbelstarken Flügelspielern macht das Offensivspiel der Borussen zu berechenbar.

Kehl muss den BVB-Kader umbauen

Dass sich Borussia Dortmund in einer nicht enden wollenden Schleife befindet, die vielen Trainern den Job kosteten und auch Rose in Bedrängnis bringt, liegt an der Chefetage, die einen Kader zusammenstellte, der kein stimmiges Mannschaftsbild erzeugt.

Der designierte Sportdirektor Sebastian Kehl muss bereit sein, einige unangenehme Entscheidungen zu treffen – und das in enger Abstimmung mit Rose. In Dortmund muss jeder Stein umgedreht werden.

Unantastbar sollten nur einige Profis wie Manuel Akanji, Jude Bellingham oder Gregor Kobel sein, die konstant Leistung abrufen. Selbst Spieler wie Raphael Guerreiro, Julian Brandt und auch Kapitän Marco Reus sollten hinterfragt werden. Es braucht einen rauen Sommer, um die Wohlfühloase Dortmund aufzulösen. Rose darf nicht, wie viele seiner Vorgänger, zum Bauernopfer einer lernresistenten Mannschaft werden. Trainer kamen und gingen, die Probleme blieben.

In der Saison 2022/23 sollte Rose sich mit einem neuen Kader versuchen dürfen, in dem auch seine Vision steckt. Dann muss er allerdings die vielversprechenden Ansätze, die immer wieder zu sehen sind, konstant implementieren und die krassen Defensiv-Schwächen abgestellt bekommen.

Damian Ozako