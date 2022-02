Attacke auf den FC Bayern? Watzke reagiert auf Süle-Deal

via www.imago-images.de

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke freut sich auf Niklas Süle

Mit Niklas Süle erhält Borussia Dortmund im kommenden Sommer prominente Verstärkung für die Defensive. BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke sieht den Transfer aber nicht als Kampfansage an den FC Bayern.

Niklas Süles Entscheidung, in der kommenden Saison für Borussia Dortmund aufzulaufen, schlägt weiterhin hohe Wellen. Während sich der FC Bayern nach der Bekanntgabe in der Öffentlichkeit unbeeindruckt präsentierte, freuen sich die BVB-Verantwortlichen über die ablösefreie Verpflichtung des Innenverteidigers.

"Es gab nur Argumente für diesen Transfer", bewertete Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke gegenüber der "Frankfurter Rundschau" den Deal mit Süle: "Niklas ist im besten Alter, er ist Stammspieler in der Nationalmannschaft, hat jede Menge internationale Erfahrung und ist ablösefrei."

Eine Kampfansage an den Konkurrenten aus München sieht Watzke im Transfer-Coup aber nicht. "Wir haben ja den Bayern keinen Spieler abgeworben", sagte der 62-Jährige im Hinblick auf Süles auslaufenden Vertrag.

FC Bayern: Hainer stichelt gegen Süle

Zuvor hatte Bayerns Vereinspräsident Herbert Hainer den Wechsel des 26-Jährigen giftig kommentiert. "Ich weiß nicht, was Niklas Süle für ein Gehalt bekommt bei Borussia Dortmund", erklärte der 67-Jährige bei einem Termin der Basketballer des Klubs und fügte an: "Ich glaube nicht, dass es ein sportlicher Aufstieg ist."

Zudem ergänzte Hainer: "Ich hatte nicht gedacht, dass es seine erste Wahl ist. Ich glaube, dass Dortmund immer den Wettbewerb mit uns sucht, was ja gut ist für die Bundesliga. Aber wie Sie in den letzten zumindest neun Jahren gesehen haben, wissen wir uns gut zu wehren und das werden wir auch in Zukunft tun."

Süle hatte seinen Schritt zum BVB mit zu wenig Wertschätzung durch den FC Bayern begründet. Bis zum Saisonende bleibt der Nationalspieler dem Rekordmeister aber noch erhalten.