Cathy Hummels überfallen: "Dankbar, am Leben zu sein"

Cathy Hummels ist Opfer eines Raubüberfalls geworden

Cathy Hummels, bekannte TV-Moderatorin und Influencerin sowie Ehefrau von BVB-Star Mats Hummels, ist brutal überfallen worden. Die 34-Jährige berichtete jetzt von dem Vorfall, der sich bereits vor mehreren Tagen ereignet hat.

Gegenüber der "Bild" schilderte Hummels die dramatischen Momente, die sich am vergangenen Samstag Tausende Kilometer entfernt in Thailand abgespielt hatten.

"Ich bekam von hinten einen Hieb auf den Kopf. Der Täter schlug mehrfach auf mich ein. Irgendwann realisierte ich, dass es hier um Leben und Tod geht und ich fing an, mich zu wehren", so die Mutter eines Sohnes in dem Zeitungsbericht.

Hummels hielt sich zuvor drei Wochen lang in Thailand auf. Hauptsächlich, um die neue Staffel der erfolgreichen RTL-II-Show "Kampf der Realitystars" abzudrehen.

Nach Beendigung der Dreharbeiten und kurz vor der Rückreise zum Flughafen sei es dann zu dem brutalen Überfall gekommen. "Ich wollte mich mit einem Strandspaziergang von diesem idyllischen Ort verabschieden. Diesen Moment werde ich sicher nie vergessen", wird Hummels von der "Bild" weiter zitiert.

Hummels übersteht Überfall unversehrt

Der Angreifer erbeutete nach Angaben des It-Girls ihr Smartphone. Mehr habe sie zu dem Zeitpunkt der Attacke nicht bei sich getragen. Danach sei der Täter geflüchtet.

"Ich nahm alle Kraft zusammen, rannte zurück zum Hotel. Die ganze Zeit dachte ich nur an meinen kleinen Sohn Ludwig", berichtete Hummels weiter von dem Raubüberfall.

Die Ehefrau des Abwehrspielers von Borussia Dortmund erstattete nach der Rückkehr ins Hotel umgehend Anzeige bei der Polizei. Die Ermittlung laufen nach Angaben der Zeitung noch.

Die wichtigste Nachricht in diesem Zusammenhang: Cathy Hummels hat den Überfall körperlich unversehrt überstanden: "Mein Kopf und Körper tun noch weh, aber das wird schon wieder. Der Schock sitzt allerdings sehr tief. Ich bin dankbar, am Leben zu sein."

Derzeit hält sich die Fernsehmoderatorin in Dubai auf.