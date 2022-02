Rose über Haaland: "Habe ein Gefühl für diesen Spieler"

Christian Schroedter via www.imago-images.de

Erling Haaland (l.) fehlte dem BVB zuletzt gegen Bayer Leverkusen

Bei der jüngsten 2:5-Heimklatsche gegen Bayer Leverkusen wurde Stürmerstar Erling Haaland beim BVB wieder einmal schmerzlich vermisst. Der 21-Jährige fehlt dem Tabellenzweiten der Bundesliga zum wiederholten Male mit muskulären Problemen. Jetzt hat sich sein Cheftrainer Marco Rose ausführlich über die besonderen Qualitäten und die Wichtigkeit seines Top-Stürmers für den BVB geäußert.

Der Norweger sei laut Dortmunds Coach "fraglos einer der besten Stürmer der Welt", wie Rose im Interview mit der "Sport Bild" betonte.

Haalands Übungsleiter stellte ihn dabei auf eine Stufe mit Robert Lewandowski vom FC Bayern, Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain und Karim Benzema von Real Madrid.

Neben seinen bereits unter Beweis gestellten Fähigkeiten stellte Rose die Wissbegierigkeit des Torjägers hervor, der in der laufenden Bundesliga-Saison herausragende 16 Tore in 14 Spielen erzielte: "Er ist in einem Alter, in dem er noch an Aspekten seines Spiels arbeiten kann, und nichts anderes will er übrigens auch. Erling hat eine steile Lernkurve, die seit dem Wechsel zum BVB explodiert ist."

BVB-Coach Rose: "Alle sind ehrlich zueinander"

Schon seit Monaten wird über die sportliche Zukunft der Dortmunder Tormaschine spekuliert. Bleibt Haaland bei den Schwarz-Gelben, bei denen er Vertraglich noch bis 2024 gebunden ist? Oder verlässt er die Borussia in diesem Sommer für die feste Ablösesumme von mutmaßlich 75 Millionen Euro?

BVB-Coach Rose unterstrich im Gespräch mit der Fachzeitschrift einmal mehr seine Gelassenheit in diesem Thema: "Ich habe jeden Tag Kontakt zu Erling und auch ein Gefühl für diesen Spieler und diesen Menschen. Ich weiß, wie lange sein Vertrag läuft. Ich weiß, was wie wann entschieden werden muss. Es liegt intern alles auf dem Tisch, alle sind ehrlich zueinander. Deshalb muss ich auch nicht jeden Tag mit ihm darüber reden", so der 45-Jährige, der im Jahr 2019 schon mit Erling Haaland bei RB Salzburg zusammengearbeitet hatte.

Noch sieht Rose keine allzu große Eile, dass der 1,94-m-Hüne eine definitive Aussage über seine fußballerische Zukunft tätigen muss: "Er wird irgendwann eine Entscheidung treffen, und der Verein wird sich gut darauf vorbereiten. Dass wir uns alle wünschen, dass er bleibt, ist doch klar!"

Rose versteht "menschlichen" Haaland

Überhaupt kein Problem sei für Rose derweil das Haaland-Interview nach dem 5:1-Heimsieg gegen den SC Freiburg im Januar gewesen. Damals hatte sich der BVB-Star im norwegischen Fernsehen angesprochen auf seine Zukunftspläne genervt gezeigt und gemeint, der BVB übe Druck auf ihn aus.

"Erling ist ein gerade einmal 21 Jahre alter Mensch! Auch er hat mal einen emotionalen Tag, er geht nach dem Training nach Hause, ist alleine, liest vielleicht etwas, liest noch etwas und ist dann genervt. Alles prasselt auf ihn ein, und es kommt zu Momenten, in denen das Fass einfach voll ist. Das ist doch ganz normal, das ist menschlich", zeigte sich Rose verständnisvoll für den norwegischen Nationalspieler, der es in der Bundesliga insgesamt auf überragende 56 Tore für die Westfalen in 57 Spielen bringt.

Nach Aussage des BVB-Trainers gehe Haaland insgesamt "herausragend mit dieser Situation um", dass er seit Monaten im Fokus des medialen Interesses in Fußball-Deutschland steht.