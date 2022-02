Bayerns merkwürdiger Poker um Thomas Müller

imago/sport.de

Bleibt Thomas Müller über 2023 hinaus beim FC Bayern

Obwohl der Vertrag von Thomas Müller beim FC Bayern im Sommer 2023 ausläuft, haben die Verantwortlichen des deutschen Fußball-Rekordmeisters bislang noch keine Anstalten gemacht, mit dem 32-Jährigen über seine Zukunft zu sprechen. Eine Entscheidung, die mit Blick auf die Wichtigkeit des Urgesteins durchaus verwundert.

Es war eine lustige und doch leichte verpatzte Botschaft, die Thomas Müller am zurückliegenden Wochenende bei Instagram sendete. Dort zeigte sich der Offensivwirbler des FC Bayern mit einem eigens angefertigten T-Shirt mit seinem Konterfei und dem von Namensvetter Gerd, darunter der Spruch: "500x hat's gemüllert."

Doch so ganz stimmte der Aufdruck eigentlich gar nicht (mehr). "Ich hätte das wohl doch schon letzte Woche posten sollen", schrieb Müller, nachdem er am Samstag beim 3:2 gegen Leipzig bereits seinen 136. Treffer in der Bundesliga erzielt hatte. Gerd Müller kam in seiner Karriere auf 365 Tore - macht zusammen 501.

Egal! Was das T-Shirt eindrucksvoll zeigte: Müller und der FC Bayern, diese Symbiose passt. Das bewies bereits die verstorbene Klub-Ikone Gerd, die zeitlebens für den Münchner Spitzenklub auflief und das könnte möglicherweise auch für Thomas gelten, der bereits seit dem Jahr 2000 im Verein ist und mittlerweile 641 Partien für die Münchner absolviert hat. Allerdings ließ der deutsche Nationalspieler zuletzt in einem Interview aufhorchen.

"Vom Verein ist noch niemand auf mich zugekommen. Was die Zukunft bringt, muss man also sehen", sagte Müller im Gespräch mit der "Sport Bild" über seinen in gut 16 Monaten auslaufenden Kontrakt. Eine ehrliche Aussage, die durchaus verwunderte, gehört Müller doch seit mehr als einem Jahrzehnt zu den Leistungsträgern des Klubs und gilt neben Manuel Neuer und Robert Lewandowski als eine der großen Stützen im Team.

Wie unersetzbar Müller in der Offensive des Rekordmeisters ist und welche Wichtigkeit er für seine Nebenleute hat, zeigte der Nationalspieler erneut am letzten Spieltag, als er für jede Menge Alarm in der gegnerischen Abwehr und schließlich auch für das zwischenzeitliche 1:0 gegen Leipzig sorgte (sport.de-Note 2,0).

Thomas Müller europaweit spitze

Zusammen mit Lewandowski (24 Treffer/eine Vorlage), der ebenfalls gegen RB traf, kommt Müller (sieben Tore, 18 Assists) in dieser Bundesliga-Saison schon auf sagenhafte 50 Scorerpunkte. So viele hat kein anderes Duo in Europas Spitzenfußball gesammelt.

Wenig verwunderlich, dass Müller - und nicht etwa Messi, Mbappé oder Ronaldo - mit besagten 18 Vorlagen mit immensem Vorsprung an der Spitze der besten Assistgeber der Top-5-Ligen steht.

Warum die Klub-Bosse rund um Vorstand Oliver Kahn nicht wenigstens mit losen Gespräche auf Müller zugekommen sind, bleibt also zumindest fraglich.

Angesprochen auf die Müller-Aussagen in der "Sport Bild" verwies Kahn bei "Sky" lediglich auf den Kontrakt des Bayern-Stars und betonte, dass der Verein aufgrund der Vertragslage "nicht in Panikattacken ausbreche". Früher oder später werde man mit Müller sprechen. "Jetzt aber gilt die volle Konzentration dem letzten Drittel der Fußballbundesliga und der Champions League, alles andere wird sich dann ergeben", so Kahn weiter.

Nagelsmann: FC Bayern hat keinen "Megastress" mit Müller

Ob der Rekordmeister sich bei Müller tatsächlich Zeit lassen sollte, darf zumindest hinterfragt werden. Schon der Abgang von Niklas Süle zeigte, dass der Eindruck fehlender Wertschätzung zum Abschied führen kann. So weit dürfte es bei Müller zwar noch nicht sein. Ein früher Kontakt zum 32-Jährigen, der möglicherweise den letzten großen Vertrag seiner Karriere unterschreibt, könnte jedoch hilfreich bei der Überzeugungsarbeit sein, bevor der aus England umworbene Müller nicht doch noch auf seine letzten Jahre eine neue Herausforderung sucht.

Während die Bosse noch abwarten, hob Trainer Julian Nagelsmann zuletzt die enorme Bedeutung des 32-Jährigen hervor und verriet, wie er Müller vom Verbleib überzeugen möchte. "Thomas lebt sehr viel über seine Anerkennung, die er über Spielzeit kriegt und über die tragende Rolle (im Team). Damit ist von Trainersicht jedes Signal gesendet, das gesendet werden muss", so Nagelsmann. Laut dem Coach gibt es deshalb nicht "den Megastress, heute oder morgen das Gespräch zu suchen".

Müller selbst gab sich am Samstag im "ZDF"-Interview zwar "entspannt". Man werde in den kommenden Wochen sehen, wann sich beide Seiten zusammensetzen würden. Einen Wechsel ins Ausland schloss der Bayern-Star jedoch nicht aus. "Pauschal gibt es bei solchen Geschichten keine Wunschziele oder sonst was, man muss einfach die Gesamtgemengelage betrachten", sagte der Nationalspieler, der vor Kurzem erklärte, noch bis mindestens 2025 auf höchstem Niveau spielen zu wollen.

Ob er dies tatsächlich weiter beim FC Bayern tut, bleibt wohl mindestens bis zum Sommer offen. Spätestens dann wird die Gerüchteküche um Müller ganz besonders kochen. Ob eine Verlängerung mit dem dienstältesten Bayern-Profi dann billiger wird, sollte in den Überlegungen der Verantwortlichen ebenfalls eine Rolle spielen.

Dass Verlängerungen mit Spielern, deren Arbeitspapier 2023 ausläuft, möglich und sinnvoll sind, wurde zuletzt bei Kingsley Coman gezeigt, der seinen Vertrag vor Kurzem bis 2027 ausdehnte. Müller wird diese Entwicklung durchaus mit Interesse beobachtet haben.

Präsident Herbert Hainer sagte zuletzt: "Thomas Müller gehört zum FC Bayern wie die Frauenkirche nach München." Umso mehr sollte der Klub bemüht sein, die Kirche sprichwörtlich im Dorf zu lassen und Müller schnell ein klares Signal zu senden.

Nagelsmann und die Bayern-Fans dürfte es ohnehin freuen, wenn Müller bei Instagram und Co. bald - statt mit einem T-Shirt mit einer 500 auf der Brust -, zusammen mit den FCB-Bossen mit einem Trikot posiert, dessen Rückseite mindestens eine 2025 zeigt.

Chris Rohdenburg