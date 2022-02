Bartels verlängert bei Holstein Kiel

FIRO/FIRO/SID/

Verlängert seinen Vetrag in Kiel: Fin Bartels (r.)

Routinier Fin Bartels bleibt ein weiteres Jahr bei Holstein Kiel.

Der Fußball-Zweitligist verkündete am Mittwoch die Vertragsverlängerung des 35 Jahre alten Offensivallrounders bis zum Sommer 2023. Der gebürtige Kieler war 2020 nach sechs Jahren in der Bundesliga bei Werder Bremen an die Förde zurückgekehrt. Seitdem schoss er 17 Pflichtspieltore für Holstein.

"Fin Bartels ist eine wichtige Säule unserer Mannschaft", sagte Uwe Stöver, Geschäftsführer Sport der Kieler: "Mit seiner immensen Erfahrung von über 450 Profi-Einsätzen sowie seiner fußballerischen Qualität und Routine hat er in den vergangenen eineinhalb Jahren seinen Teil zu unserem erfolgreichen Weg beigetragen."