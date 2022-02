Ex-Bayern-Star blüht auf, Ex-Schalker bejubeln Schützenfest

Lisa Guglielmi via www.imago-images.de

Ex-Bayern-Star Alvaro Odriozola bejubelt seinen ersten Treffer für den AC Florenz

Viele bekannte Gesichter aus dem deutschen Fußball spielen inzwischen weitgehend unbeachtet von den deutschen Medien im Ausland. Heute im sport.de-Rampenlicht: Ein Duell in der französischen Liga mit ehemaligen Spielern des FC Schalke und dem BVB sowie einem Ex-Star des FC Bayern, der mit den Münchenern das Triple gewann und nun in der Serie A aufläuft.

Ein Torspektakel ereignete sich am vergangenen Freitag in der französischen Ligue 1. Gleich sieben Treffer fielen in der Partie zwischen Olympique Marseille und SCO Angers. Mittendrin: Sechs Akteure, die bereits in der Bundesliga aktiv waren.

Für die Gastgeber, die das Spiel mit 5:2 gewannen, liefen der ehemalige BVB-Spieler Leonardo Balerdi, der frühere Leverkusener und Augsburger Arkadiusz Milik, Mattéo Guendouzi, der ein Jahr lang an Hertha BSC ausgeliehen war, und die beiden Ex-Schalker Sead Kolasinac und Amine Harit auf.

Angreifer Milik erzielte gleich drei der fünf Tore, einen Treffer bereitet Guendouzi vor. Sead Kolasinac, der erst im Winter vom FC Arsenal nach Marseille gewechselt ist, wurde in der 64. Minute ausgewechselt. In der vergangenen Saison war der gebürtige Karlsruher an seinen Jugendverein FC Schalke 04 ausgeliehen, konnte den Abstieg in die zweite Bundesliga aber auch nicht verhindern.

Ebenso wenig wie Amine Harit, mit dem Kolasinac im letzten Jahr gemeinsam bei den Knappen spielte. Der Marokkaner ist seit Anfang der Saison an den französischen Erstligisten ausgeliehen, wusste dort bisher aber noch nicht so recht zu überzeugen.

In 18 Pflichtspielen traf der 24-Jährige erst zweimal und konnte keinen einzigen Assist verbuchen. Gegen Angers wurde Harit erst in der 82. Minute eingewechselt.

Wie die beiden Ex-Schalker sucht auch Leonardo Balerdi sein Glück in Frankreich. 2019 verpflichtete der BVB den Argentinier für 15,5 Millionen Euro von den Boca Juniors.

Balerdi absolviert nur neun Spiele für den BVB

Für die Dortmunder absolvierte er jedoch lediglich neun Pflichtspiele in der ersten und zwölf Pflichtspiele in der zweiten Mannschaft. Deutlich mehr Einsatzzeit erhielt der 23-jährige Innenverteidiger bisher in Frankreich. 43 Mal durfte Balerdi schon für Marseille auflaufen.

Doch nicht nur bei den Hausherren waren ehemalige Bundesliga-Spieler aktiv, sondern auch bei den Gästen aus Angers. Mit Nabil Bentaleb stand dort ein weiterer Ex-Schalker in der Startelf, der in der elften Minute das 2:0 für den Außenseiter erzielen konnte.

Bentaleb war zuletzt vereinslos, nachdem sein Vertag im vergangenen Sommer bei den Königsblauen ausgelaufen war. Genau wie Kolasinac und Harit stieg der Algerier mit den Schalkern in die zweite Liga ab.

Beim S04 kam der 27-Jährige in der vergangenen Spielzeit aber lediglich auf neun Einsätze, anschließend wurde er suspendiert. "Sie haben mir das Image eines Bad Boys gegeben und gehofft, mich verkaufen zu können. [...] Das war Hetze", sagte der Algerier, der zudem noch für die Tottenham Hotspurs und Newcastle United aktiv war, kürzlich in der "L'Equipe".

Seitdem Bentaleb bei den Franzosen unter Vertrag steht, durfte er vier Mal in der Startelf ran. Sein Treffer in Marseille war sein Premieren-Tor für seinen neuen Verein.

Ähnlich viele Wechsel wie der ehemalige Schalker verzeichnet ein Spieler, der in der Saison 2019/2020 beim FC Bayern unter Vertrag stand und mit den Münchenern das Triple gewann. Die Rede ist von Álvaro Odriozola.

Aktuell steht der Außenverteidiger in der Serie A beim AC Florenz unter Vertrag. Nachdem Odriozola die Saison noch bei Real Madrid begann, wurde er Ende August an die Fiorentina ausgeliehen.

Álvaro Odriozola holt das Triple mit dem FC Bayern

Für die Italiener lief der WM-Teilnehmer von 2018 bisher 18 Mal auf. Im Januar durfte der Spanier auch seinen ersten Treffer im Trikot des AC Florenz bejubeln, als er gegen den CFC Genua traf. Doch nur eine Woche später flog Odriozola gegen Cagliari Calcio in der 65. Spielminute mit Rot vom Platz. Deshalb durfte er bei der 0:3-Niederlage gegen Lazio Rom nicht mitwirken.

Immerhin: Der Spanier hat jetzt schon mehr Einsätze vorzuweisen, als in den drei Spielzeiten zuvor.

2018 wechselte Odriozola für die stolze Summe von 30 Millionen Euro von seinem Jugendverein Real Sociedad zu Real Madrid, konnte sich dort aber gegen den ehemaligen Leverkusener Dani Carvajal und Lucas Vazquez nicht durchsetzen.

Deshalb liehen die Königlichen ihn damals nach München aus. Doch auch dort wurde der spanische Rechtsverteidiger nicht glücklich. Nur fünf Einsätze standen in seiner halbjährigen Leihe zu Buche. Dreimal durfte Odriozola in der Bundesliga ran, je einmal im DFB-Pokal und der Champions League, wo er im Achtelfinale gegen den FC Chelsea seine einzige Torbeteiligung hatte, als er Robert Lewandowski den Treffer zum 4:1-Endstand vorbereitete.

Allerdings feierte der 26-Jährige in dieser Saison zahlreiche Erfolge. Er wurde deutscher sowie spanischer Meister und holte auch in beiden Ländern den Vereinspokal, da er in der Hinrunde für Real Madrid und in der Rückrunde für den FC Bayern aufgelaufen war. Zudem konnte er im August 2020 mit den Münchenern die UEFA Champions League gewinnen.

Florian Fischer