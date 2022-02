Der FC Bayern und die brisante Frage "Was wäre, wenn ..."

Anke Waelischmiller/Sven Simon via www.imago-image

Fehlen dem FC Bayern: Die Torhüter Ulreich und Neuer

Der FC Bayern steuert auf die zehnte Meisterschaft in Serie zu. Die Schlagzeilen waren in den vergangenen Tagen aber alles andere als positiv: Erst die Nachricht vom Wechsel des unzufriedenen Niklas Süle zum BVB im Sommer, dann die Personalsituation im Tor, für die die Münchner sofort Abhilfe schaffen müssen.

Nur einen Tag nach dem 3:2-Sieg der Bayern gegen RB Leipzig verkündete der Verein etwas überraschend, dass sich Manuel Neuer einer Operation am rechten Knie unterziehen müsse. Umso erstaunlicher, wie Neuer in den 90 Minuten des Topspiels einige Leipziger Versuche mit Glanzparaden entschärft hatte.

Als Bayern-Fan machte man sich angesichts der Ausfallzeit von vier bis fünf Wochen indes keine allzu großen Sorgen. Immerhin ist der Serienmeister in der Bundesliga neun Punkte voraus und hat erst einmal keine ganz großen Aufgaben vor der Brust.

Im Achtelfinale der Champions League gegen RB Salzburg ist der FC Bayern auch mit Neuer-Ersatzmann Sven Ulreich haushoher Favorit.

Ulreich als Neuer-Vertreter mit nur einem Aussetzer

Ulreich vertrat Deutschlands Nummer eins - bis auf eine nennenswerte Ausnahme - bereits über einen längeren Zeitraum bravourös (April 2017 bis Mai 2018), als dieser zwei Mittelfußbrüche verkraften musste. Die Ausnahme war ausgerechnet das Champions-League-Halbfinale 2017/18, als er im Rückspiel bei Real Madrid einen Rückpass unterlief und Karim Benzema zum 2:1 für die Königlichen einschieben konnte.

Das Spiel endete zwar 2:2, der FC Bayern war dennoch ausgeschieden.

Ob Ulreich nun angesichts des erneuten Ausfalls von Manuel Neuer zu einem weiteren Einsatz kommen wird, ist jedoch noch nicht völlig geklärt. Am Mittwochvormittag vermeldeten "Sky" und "Bild", dass bei Ulreich der Verdacht einer Infektion mit dem Corona-Virus bestehen würde. Ein erneuter Corona-Test fiel laut "Bild"-Angaben anschließend aber negativ aus. Laut "kicker" trainierte die Münchner Nummer zwei schon am Mittwochnachmittag wieder mit dem Team.

Früchtl als Nummer 2 - oder doch Schenk?

Selbst bei einem Einsatz von Ulreich gegen den VfL Bochum (Samstag, 15:30 Uhr) dürfte die Frage "Was wäre, wenn..." die Bayern zuletzt dennoch beschäftigt haben. Der Ersatz vom Ersatz heißt eigentlich Christian Früchtl. Der 22-jährige Schlussmann sitzt zwar regelmäßig bei den Profis auf der Bank, bestritt aber noch kein einziges Pflichtspiel für die erste Mannschaft.

Sein Kontrakt wurde erst im Herbst bis 2023 verlängert, man setzt große Stücke auf den Keeper. In der Vorsaison war Früchtl an den 1. FC Nürnberg verliehen, ging dort hinter Stammkeeper Christian Mathenia aber ebenfalls leer aus. Bevor er zu den Bayern zurückkehrte, brach er sich im Urlaub das Schlüsselbein. Zwei Einsätze stehen für die zweite Mannschaft in dieser Saison zu Buche. Spielpraxis hat Früchtl also kaum.

Dass er im Kader der kommenden Wochen stehen wird, ist sicher. Ob Früchtl auf dem Papier die Nummer 2 wäre, weniger. Denn ein gewisser Johannes Schenk, U19-Torwart der Bayern, machte zuletzt auf sich aufmerksam und stand im Testspiel der Amateure zu Beginn zwischen den Pfosten. Für den Champions-League-Kader wurde Schenk ebenfalls als B-Listen-Spieler gemeldet.

Ulreich kann auf Erfahrung setzen - Patzer im Hinterkopf?

Sollte sich der vermeintliche Corona-Verdacht bei Sven Ulreich tatsächlich in Luft auflösen, wird der erfahrene Bundesliga-Keeper (222 Spiele) gegen den Revierklub sicher das Tor hüten. Zum Rückrundenauftakt gegen Gladbach stand er für den Corona-erkrankten Neuer bei der 1:2-Niederlage im Tor, dazu kommt ein Pokaleinsatz beim 12:0 gegen den Bremer SV. Mangelnde Spielpraxis dürfte beim 33-Jährigen nicht zum Problem werden, macht er diese doch mit seiner Routine wett.

Doch gelingt Sven Ulreich dies auch genauso souverän in der Königsklasse? Sein letztes Spiel in der Champions League war eben jenes gegen Real Madrid am 1. Mai 2018.

Die Bayern-Anhänger dürften weiterhin großes Vertrauen in den Neuer-Vertreter haben. Doch auch dieser eine Fehler bleibt wohl noch im Hinterkopf.

Lars Wiedemann