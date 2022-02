BVB-Legende: Süle "kein Weltklasse-Verteidiger"

Markus Fischer via www.imago-images.de

Niklas Süle wechselt ablösefrei vom FC Bayern zum BVB

Nach insgesamt fünf Jahren beim FC Bayern wird Niklas Süle im Sommer zu Borussia Dortmund weiterziehen. Jürgen Kohler kann die Situation des Innenverteidigers nachvollziehen, spielte der Weltmeister von 1990 in seiner aktiven Karriere doch ebenfalls für die Münchner sowie für den BVB. Der 56-Jährige sieht den Süle-Wechsel aber nicht nur positiv.

"Sportlich gesehen finde ich den Wechsel fragwürdig. Das ist für mich eher ein Rückschritt. Er wechselt vom ersten Verein in Deutschland zum zweiten", sagte Kohler im Gespräch mit "Sport1". Beim BVB soll Süle in den kommenden Jahren eine Führungsrolle einnehmen. Allerdings ist sich Kohler nicht sicher, ob dieser Plan wirklich aufgehen wird.

"Das kann man alles sagen, erzählen und es sich wünschen: am Ende zählt nur die Leistung. Dass er ein Führungsspieler sein kann, muss er erst noch unter Beweis stellen", so der ehemalige Abwehrspieler: "Ich bin sehr gespannt, ob und wie er diese Rolle ab Sommer ausführen wird. Es wird drauf ankommen, dass er vorne weggeht - auch, wenn es mal nicht so gut läuft für den BVB. Ich weiß nicht, ob er mental stark genug dafür ist."

"Er verdient beim BVB demnächst wahrscheinlich mehr"

Insgesamt hält Kohler die ablösefreie Verpflichtung Süles für einen "guten Transfer", wenngleich er ein "gewisses Risiko" sieht. "Er hatte schon zwei schwere Knie-Verletzungen. Niklas ist in meinen Augen kein Weltklasse-Verteidiger, dazu fehlt noch viel, vor allem die Konstanz über mehrere Jahre. Wenn er aber gesund und stabil bleibt, gehört er sicherlich in die europäische Spitze, aber auch da sehe ich ihn nicht ganz oben", begründete der Ex-Nationalspieler seine Meinung.

Für Süle bewertet Kohler den Deal positiv. "Niklas Süle will eine Luftveränderung, weil er sich bei den Bayern nicht wertgeschätzt fühlt. Das Gesamtpaket beim BVB ist für ihn persönlich und auch menschlich gesehen offenbar besser", sagte der 56-Jährige und fügte an: "Er verdient beim BVB demnächst wahrscheinlich mehr, als aktuell bei den Bayern. Hinzu kommt wahrscheinlich das Handgeld, das man auch noch mal auf sein Gehalt rechnen muss. Wirtschaftlich ist das also sicherlich gut für ihn."

Kohler kennt sowohl den BVB als auch den FC Bayern. Zwischen 1989 und 1991 spielte der einstige Verteidiger in München, bevor er von 1995 bis 2002 für die Borussia auflief. Mit dem BVB gewann Kohler 1997 die Champions League und gilt bis heute als Dortmunder Vereinslegende.