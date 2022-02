Nach Heim-Klatsche: Kehl gibt BVB-Saisonziel aus

Sebastian Räppold/Matthias Koch via www.imago-imag

Sebastian Kehl ist Lizenzspielerleiter beim BVB

Am vergangenen Bundesliga-Spieltag hat es der BVB verpasst, im Duell mit Verfolger Bayer Leverkusen einen direkten Konkurrenten in der Tabelle womöglich vorzeitig abzuschütteln und sich doch noch einmal im Titelrennen mit dem FC Bayern zurückzumelden. Nach der derben 2:5-Heimklatsche gegen die Werkself beträgt der Rückstand auf die Münchner mittlerweile neun Zähler, sodass die erste Meisterschaft nach zehn Jahren praktisch abgehakt werden kann.

Einige Tage gingen seit dem ins Land, ehe der Dortmunder Lizenzspielerleiter Sebastian Kehl über die angepassten Saisonziele sprach. Nachdem der BVB in der Champions League und im DFB-Pokal längst rausgeflogen ist und in der Bundesliga nur noch "Best of the Rest" hinter den Bayern werden kann, äußerte sich der Ex-Kapitän von Borussia Dortmund zum weiteren Saisonverlauf.

"Wir müssen nun maximal ambitioniert bleiben. Den zweiten Platz in der Bundesliga zu festigen, das muss unser Anspruch sein", stellte Kehl im Gespräch mit den "Ruhr Nachrichten" klar.

Eine Prioritätenverschiebung hin zu einem möglichst erfolgreichen Abschneiden in der Europa League werde es zunächst nicht geben, betonte der BVB-Funktionär, der künftig Michael Zorc bei den Schwarz-Gelben als Sportdirektor ablösen wird.

BVB tritt am Sonntag bei Union Berlin an

"Priorität ist es, das Spiel in Berlin zu gewinnen", meinte der 41-Jährige mit Blick auf das kommende Bundesliga-Wochenende. Dort geht es am Sonntag ab 15:30 Uhr bei Union Berlin direkt gegen den nächsten Verfolger in der Tabelle, rangieren die Eisernen doch mit derzeit neun Zählern Rückstand auf Dortmund auf Platz vier.

Kehl ist sich über die Schwere der Aufgabe im Stadion an der alten Försterei im Klaren, zeigte sich aber optimistisch: "Gegen Union am Sonntag wird es unangenehm, aber die Jungs wollen was geraderücken."

Dass die BVB-Profis auf Rückschläge in der Liga die richtigen Reaktionen zeigen können, haben sie in der laufenden Saison schon mehrfach bewiesen. Auf vier der bisher fünf vorangegangenen Saisonniederlagen in der Bundesliga folgte am nächsten Spieltag wieder ein Sieg.

Nur nach der 2:3-Heimpleite gegen den FC Bayern konnte danach auswärts beim VfL Bochum (1:1) nur remis gespielt werden. In allen anderen Fällen wurden nach Niederlagen jeweils Dreier eingefahren.