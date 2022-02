Haaland wieder fit? Update zum Dortmunder Sorgen-Trio

Revierfoto via www.imago-images.de

BVB-Star Erling Haaland konnte noch nicht mit der Mannschaft trainieren (Symbolbild)

Bei der bitterbösen 2:5-Heimklatsche gegen Bayer Leverkusen musste der BVB am letzten Sonntag auf seine drei Leistungsträger Erling Haaland, Mats Hummels und Emre Can verzichten. Am Mittwoch zeichnete sich ab, wie es mit dem Dortmunder Sorgen-Trio im Hinblick auf das nächste Bundesliga-Spiel weitergeht.

Die schlechte Nachricht aus Sicht des BVB zuerst: Erling Haaland musste am Mittwochnachmittag beim Mannschaftstraining weiterhin aussetzen, fehlte bei der Übungseinheit auf dem Trainingsgelände in Dortmund-Brackel.

Nach derzeitigem Stand ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass der Top-Torjäger der Schwarz-Gelben auch gegen Union Berlin am kommenden Sonntag erneut ausfallen wird.

Haaland plagt sich bereits zum wiederholten Male in dieser Saison mit muskulären Problemen herum, verfolgte schon die Pleite gegen die Werkself am letzten Sonntag nur von der Tribüne aus.

Hummels und Can vor BVB-Rückkehr

Anders sieht es bei den deutschen Nationalspielern Mats Hummels und Emre Can aus. Beide BVB-Akteure haben am Nachmittag mit der Mannschaft trainiert und haben die intensive Vorbereitung auf das Wochenende mit aufgenommen.

Hummels hatte zuletzt aufgrund eines Infekts mit dem Training ausgesetzt und auch gegen Leverkusen nur auf der Ersatzbank gesessen. Can war sogar schon die letzten drei BVB-Pflichtspiele zum Zuschauen gezwungen, nachdem er ebenfalls über anhaltende muskuläre Probleme geklagt hatte.

2014er-Weltmeister Hummels könnte beim Auswärtsspiel in der Hauptstadt für Innenverteidiger Dan-Axel Zagadou wieder in die Startelf der Dortmunder Borussia rücken. Der junge Franzose hatte sich in mehreren Situationen am letzten Wochenende als fehleranfällig erwiesen.

Während der 33-jährige Hummels in der laufenden Bundesliga-Saison bisher 17 der 21 Spiele bestritt, lief Can zwölfmal auf.