Playoff-Debatte: Watzke "kein Freund", aber ...

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke ist mittlerweile auch DFL-Aufsichtsratschef

Die neue DFL-Chefin Donata Hopfen hat Playoffs für die Fußball-Bundesliga ins Gespräch gebracht. Ein Ansatz, der immer wieder diskutiert wird, um vermeintlich mehr Spannung vor allem höhere TV-Erlöse ins Oberhaus zu bringen. Während sich Oliver Kahn vom FC Bayern durchaus aufgeschlossen zeigt, zählt BVB-Boss und DFL-Aufsichtsratschef Hans-Joachim Watzke zu den Gegnern. Doch seine Position scheint aufzuweichen.

Donata Hopfen hat ihre Arbeit als Nachfolgerin von Christian Seifert längst aufgenommen. Für die 45-Jährige gilt in den ersten Wochen als DFL-Chefin, dass es auch bei brisanten Themen, wie einer Gehaltsobergrenze, einem Supercup in Saudi-Arabien oder Playoffs in der Bundesliga, keine Denkverbote gibt.

"Die Liga wäre natürlich attraktiver, wenn sie mehr Wettbewerb an der Spitze hätte", so Hopfen jüngst im Interview der "Bild am Sonntag" mit Blick auf den möglichen zehnten Titel des FC Bayern München in Serie.

Ausgerechnet Oliver Kahn, der seinem FC Bayern auch in Zukunft die Meisterschale garantieren will, findet die Idee "spannend", wie er im "kicker" offenbarte. "Ein Modus in der Bundesliga mit Halbfinals und Finale würde Spannung für die Fans bedeuten." Beim FC Bayern sei man "immer" für neue Ansätze offen.

Der neue DFL-Aufsichtsratschef Hans-Joachim Watzke sieht das anders. Seit Jahren gilt er als Kritiker der Playoffs-Idee. "Dass ich nie ein Freund von Playoffs war, ist bekannt", zitiert das Fachblatt den Dortmunder Klubboss. Im Jahr 2018 hatte er eine Veränderung des Spielmodus bei "Sky" noch als "Affenzirkus" bezeichnet: "In der Bundesliga wirst du für deine Leistung über 34 Spieltage belohnt."

Playoffs? Auch BVB-Boss Watzke will keine Denkverbote

Doch mittlerweile scheint er jedoch nicht mehr grundsätzlich gegen ein neues Modell zu sein. Watzke ließ mitteilen, es dürfe "unter Berücksichtigung der jeweiligen Gesamtsituation mit Blick auf die Spielmodi keine grundsätzlichen Denkverbote" mehr geben.

Hierzu gab die DFL auf "kicker"-Anfrage bekannt, wie man künftig in der Streitfrage vorgehen will: "Es gibt in der Liga unterschiedliche Ideen mit Blick auf den Spielmodus, die aber aktuell weit von einem Beschluss und erst recht einer Umsetzung entfernt sind. Einer so tiefgreifenden Entscheidung muss ein intensiver, strukturierter Dialog mit den Klubs und zuständigen Ligagremien unter Abwägung aller Argumente vorausgehen." Man werde diesen "Diskussionsprozess mit offenem Ausgang" sorgfältig vorbereiten.

Kritik hagelte es an den Vorschlägen bereits von mehreren Stellen. Klubvertreter wie Rudi Völler von Bayer Leverkusen, Markus Krösche von Eintracht Frankfurt oder Dirk Zingler von Union Berlin lehnen die Playoff-Idee kategorisch ab.