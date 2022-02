Ajax-Coach nach Overmars-Skandal erschüttert: "Katastrophal"

via www.imago-images.de

Arbeiteten rund vier Jahre eng zusammen: Marc Overmars und Erik ten Hag

Der niederländische Rekordmeister Ajax Amsterdam wurde von einem waschechten Skandal erschüttert: Der mittlerweile zurückgetretene Fußballdirektor Marc Overmars hat Mitarbeiterinnen im Klub über Monate hinweg sexuell belästigt. Ajax-Coach Erik ten Hag hat nun deutliche Worte zum Overmars-Skandal gefunden.

Marc Overmars drohen nach den Enthüllungen der Tageszeitung "NRC" drastische Konsequenzen: Ein Disziplinarverfahren beim niederländischen Institut für Sportrecht ist eingeleitet worden, auch der Fußballverband KNVB hat sich bereits eingeschaltet. Laut "De Telegraaf" droht ihm sogar ein lebenslanges Berufsverbot in den Niederlanden.

"NRC"-Recherchen hatten ergeben, dass Overmars gegenüber mehreren Klub-Angestellten sexistisches Verhalten an den Tag legte. Dies sei innerhalb des Klubs seit Längerem bekannt gewesen.

Sportliche Themen rückten angesichts des Beben beim Rekordmeister beim Heimspiel gegen Vitesse (5:0) am Mittwochabend selbstverständlich in den Hintergrund. Angesprochen auf das Verhalten seines ehemaligen Vorgesetzten, der am Sonntagabend seinen Posten geräumt hatte, zeigte Trainer Erik ten Hag gegenüber "ESPN" klare Kante: "Das ist einfach katastrophal, vor allem für die Opfer und vor allem für die Frauen und ihr Leid."

Ten Hag: "Deswegen trifft es mich so hart"

Die zurückliegenden Tage seine "unglaublich schwer" gewesen, so der Ajax-Coach: "Ich war völlig überrascht, als ich davon erfuhr." Ten Hag arbeitete seit Anfang 2018 eng mit Overmars zusammen. "Deswegen trifft es mich so hart." Er habe mit dem 48-Jährigen im Anschluss an die Enthüllungen gesprochen, über die Details der Unterhaltung wollte er jedoch keine Angaben machen.

Marc Overmars selbst hatte im Zuge seines Rücktritts indes eine Entschuldigung versucht: "Ich schäme mich." Sein Verhalten, sei "für jemanden in meiner Position sicher inakzeptabel", ließ er mitteilen: "Ich habe leider nicht verstanden, dass ich damit eine Grenze überschreite. Das wurde mir in den vergangenen Tagen klargemacht."