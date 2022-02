Abwehr-Duo angeblich vor BVB-Abschied

HORSTMUELLER GmbH / Schröder via www.imago-images.

Könnten den BVB im Sommer verlassen: Manuel Akanji und Marin Pongracic

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat mit der Verpflichtung von Bayern Münchens Niklas Süle seine Personalplanung für die Saison 2022/23 in Gang gebracht. Möglich, dass sich im Gegenzug gleich zwei BVB-Verteidiger verabschieden. In Nico Schlotterbeck könnte sich indes ein zweiter deutscher Nationalspieler wiederum der Borussia anschließen. Ein Abwehr-Umbruch bahnt sich an.

Niklas Süle wechselt vom FC Bayern zu Borussia Dortmund und wird dort als einer der beiden zentralen Innenverteidiger fest eingeplant. Doch wird der 26-Jährige beim BVB auch neben dem jetzigen Abwehrchef Manuel Akanji agieren? Der "kicker" lässt rund ein halbes Jahr vor dem Start der neuen Bundesliga-Saison Zweifel an einem solchen Szenario aufkommen.

Denn: Akanji hat aus seinem Traum, irgendwann einmal in der englischen Premier League zu spielen, nie ein Geheimnis gemacht, so das Fachblatt. Sein bis 2023 datierter Vertrag würde, falls es zu einem Abschied kommen sollte, für eine Trennung im kommenden Sommer sprechen. Dann könnte der BVB eine marktgerechte Ablösesumme erhalten.

Der Revierklub hoffe derweil trotz der Süle-Verpflichtung auf eine Verlängerung des Schweizers. Es liege vielmehr am Spieler, ob er seine Zukunft in Dortmund sieht oder nicht. Derzeit spreche einiges für einen Wechsel, so der "kicker".

BVB lässt Klausel wohl verstreichen - Nationalspieler im Anflug?

Derzeit ausgeschlossen ist dem Bericht zufolge indes eine Weiterbeschäftigung von Marin Pongracic, der vom VfL Wolfsburg bis zum Saisonende ausgeliehen wurde. Zwar besitzt der BVB eine Kaufoption in Höhe von neun Millionen Euro, nachdrücklich Eigenwerbung betreiben konnte der 24-Jährige bislang nicht. Im Gegenteil, fiel er doch in der Hinrunde negativ auf, als er Vereinsinterna ausplauderte und sich einen Rüffel der Bosse einholte.

Sollte der BVB gleich zwei Verteidiger weniger in seinen Reihen wissen, steht wohl ein weiterer Transfer an. Allen voran Nico Schlotterbeck vom SC Freiburg rückte in den vergangenen Monaten in den Fokus. Der 22-Jährige besitzt Berichten zufolge einen Vertrag bis 2023, finanzieller Spielraum wäre laut "kicker" für einen BVB-Transfer vor allem dann vorhanden, sollte Akanji tatsächlich gehen.

Zurückgreifen kann Trainer Marco Rose in der neuen Saison unterdessen sicher auf Mats Hummels. Bei Dan-Axel Zagadou steht derzeit eine Vertragsverlängerung im Raum, ein weiterer Kader-Kandidat ist der 18-jährige Soumaila Coulibaly, der nach einem schweren Kreuzbandriss in der U23 Spielpraxis bekommt.