Meunier über Haaland und Mbappé: "Beide sind gut, aber ..."

Thomas Meunier hat seinen BVB-Teamkollegen Erling Haaland mit Kylian Mbappé verglichen

Thomas Meunier sieht einige Parallelen zwischen Erling Haaland und Kylian Mbappé. Obwohl beide in seinen Augen mehr als nur herausragende Fußballer sind, hat der PSG-Profi die Nase im Vergleich zu seinem BVB-Teamkollegen in einem Bereich vorn.

Erling Haaland und Kylian Mbappé gehören zu den Namen, die den Weltfußball in den nächsten Jahren dominieren könnten. Sowohl der 21-jährige Norweger als auch der 23-jährige Franzose gehören schon jetzt zu den Besten ihres Fachs. BVB-Verteidiger Thomas Meunier sieht dementsprechend auch einige Gemeinsamkeiten.

Was den Stil angeht, würden sich Haaland und Mbappé zwar unterscheiden, sagte Meunier der Sportzeitung "L'Équipe", "aber beide sind komplette Athleten und nicht einfach nur Fußballer. [...] Sie sind beide unglaublich schnell, können hoch springen, sind kräftig und mit beiden Füßen stark".

Allerdings, ergänzte der Belgier, sieht er den Star von Paris Saint-Germain in einem Bereich dann doch vorne: "Ich finde, dass Mbappé technisch besser ist." Haaland sei dagegen eine "echte Nummer neun" und kein Spieler, den man auf den Flügel stecken kann: "Er ist ein reiner Torjäger." Letztlich seien Beide "super gut", urteilte Meunier: "Aber Kylian hat dieses gewisse Extra."

Meunier: Das ist der Unterschied zwischen Haaland und Mbappé

Mbappé habe einen ähnlichen Instinkt wie Brasilien-Legende Ronaldo oder auch Thierry Henry, "und das kann ihn zu einer Fußball-Legende machen", sagte Meunier. Und auch Haaland könne ein "sehr, sehr guter Spieler" werden, ergänzte der Belgier, der gleichzeitig einschränkte: "Der Unterschied ist, glaube ich, dass Erling immer das Kollektiv braucht, um seine Ziele zu erreichen". Mbappé sei dagegen in der Lage, dies auch ohne Unterstützung zu schaffen.

"Wir sehen es in diesem Jahr in Paris. Wenn du Kylian aus dem Team nimmst, sind sie nicht auf dem Level, auf dem sie jetzt sind. Kylian rettet Paris, er alleine macht den Unterschied", schwärmte Meunier von seinem ehemaligen Teamkollegen, mit dem er insgesamt drei Jahre lang gemeinsam in der Stadt der Liebe spielte.