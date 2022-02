Neururer ledert gegen BVB-Defensive

Anke Waelischmiller/Sven Simon via www.imago-image

Der BVB hat sich in dieser Saison das ein oder andere Gegentor zu viel gefangen

Die Defensive ist (auch) in dieser Saison das große Sorgenkind des BVB. Das sieht auch der ehemalige Bundesliga-Trainer Peter Neururer so, der den Dortmundern in der Rückwärtsbewegung ein vernichtendes Zeugnis ausstellt.

Wirklich ausgespielt wird der BVB in dieser Saison von seinen Gegnern zwar nur selten, erklärte Neururer in der Sendung "Beidfüßig - Die Wettbasis Prognose". Allerdings verteilen die Schwarz-Gelben in den Augen des Ex-Bundesliga-Trainers gleichzeitig Einladungen, die andere Mannschaften einfach nicht ablehnen können. "Meistens bieten sie dem Gegner im eigenen Defensivbereich Räume an, die einfach unglaublich sind", kritisierte Neururer.

In der Defensive sehe er bei den Schwarz-Gelben einfach "keine Balance im Spiel", ergänzte der 66-Jährige. Auch am Wochenende gegen Union Berlin werde das Team von Marco Rose sicher wieder das Spiel machen und den Gegner weit vom eigenen Tor fernhalten, "aber wenn es dann zum Umschaltspiel kommt, sieht man das große Problem von Borussia Dortmund", prognostizierte Neururer.

Was genau in diesen Situationen das Problem ist? "Die Außenverteidiger stehen sehr, sehr hoch. Egal, in welchem System sie spielen. Im zentralen Mittelfeld sind das Defensivverhalten und die Ballsicherheit recht gut, aber sie bekommen hinten das Zentrum nicht geschlossen. Und wenn Hummels, der natürlich ohne Frage ein überragender Fußballer ist, dann in Laufduelle gerät, was immer wieder vorkommen kann, dann hat Borussia Dortmund ein riesengroßes Problem."

Neururer: BVB musste Süle vom FC Bayern holen

Um ganz oben dranzubleiben müsse der BVB dieses Problem der fehlenden Balance zwischen Offensive und Defensive abstellen, glaubt Neururer. Ein Spieler, der dabei helfen könnte, ist Neuzugang Niklas Süle.

"Wenn ein Verein einen Spieler mit der Klasse von Süle verpflichten kann, dann muss er das sofort machen. [...] Süle ist ein gelernter Zehner, der also auch in der Spieleröffnung weiß, wie man sich zu verhalten hat. Er hat auf dem höchsten Niveau gespielt und bei aller Kritik, er war absoluter Leistungsträger beim FC Bayern", schwärmte Neururer vom Neuzugang des BVB. In seinen Augen ist Süle einer der besten Innenverteidiger Deutschlands, "vielleicht sogar weltweit".

Die Kritik von Karl-Heinz Rummenigge, der Süle vor seinem Abschied mehr oder weniger als verzichtbar titulierte, kann Peter Neururer nicht nachvollziehen. "Ich weiß nicht, ob Kalle da etwas geraucht hat. Niklas Süle hat bei einer Mannschaft, die alle Titel gewonnen hat, in den letzten eineinhalb Jahren von allen Abwehrspielern die meisten Spiele gemacht. Wer bei den Bayern eine solche Anzahl an Spielen macht, in der Nationalmannschaft Stammspieler ist, da hat Rummenigge etwas nicht ganz klar gestellt."