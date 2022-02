Verlässt Lewandowski den FC Bayern? "Er hat alles erreicht"

Markus Fischer via www.imago-images.de

Beendet Robert Lewandowski seine Karriere beim FC Bayern?

Beendet Robert Lewandowski seine Karriere beim FC Bayern oder nimmt der Superstar doch noch mal eine neue Herausforderung an? Dietmar Hamann glaubt, dass der Weltfußballer diese Entscheidung noch nicht getroffen hat. In München sollen unterdessen schon die ersten Hebel für eine weitere Vertragsverlängerung in Gang gesetzt worden sein.

Bis zum Ende der Saison 2023 steht Weltfußballer Robert Lewandowski noch beim FC Bayern unter Vertrag. Die kurze Restlaufzeit zwingt den Rekordmeister dazu, eine zeitnahe Entscheidung in der vielleicht wichtigsten Personalie des Klubs zu treffen. Genau daran arbeiten Hasan Salihamidzic und Co. in diesen Tagen offenbar.

"Sport1" zufolge sind bereits Gespräche mit Lewandowski, dessen Berater Pini Zahavi und den Vereinsverantwortlichen anberaumt. Der Inhalt: eine weitere Vertragsverlängerung um zwei Jahre. Ob der Pole dieses Angebot annehmen wird, kann nur spekuliert werden. Ex-Nationalspieler Dietmar Hamann glaubt, dass sich der Superstar weitere Optionen offenhält.

Hamann: Lewandowski allein entscheidet über Verbleib beim FC Bayern

"In Deutschland und der Bundesliga hat er alles erreicht, was er erreichen kann. Der einzige Preis, den man ihm weggenommen hat, war der Ballon d'Or. Vielleicht hat er das Gefühl, dass er woanders eine größere Chance auf diesen Preis hat. Und ich würde ihm da auch zustimmen", sagte Hamann im Interview mit dem Portal "freesupertips".

Letztlich hänge es einzig und allein an Lewandowski, ob er seine Laufbahn in München fortsetzen werde, glaubt Hamann: "Am Ende läuft es darauf hinaus, was er will. Er hat hier alles erreicht und es geht jetzt um die Frage, ob er noch eine neue Herausforderung sucht. Ich denke, dass er in diesem Sommer die vielleicht letzte Chance auf einen großen Wechsel hat. In der nächsten Saison ist er 34, das macht einen solchen Wechsel schwer."

Zu einem kleineren Teil hängt eine Vertragsverlängerung von Lewandowski in München laut Hamann aber auch am Klub: "Es hängt davon ab, was sie planen. Ich glaube, sie wollen ihn halten. Dann geht es darum, ob sie sich auf Bedingungen einigen, mit denen beide Seiten glücklich sind."