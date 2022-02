Gosens bestätigt kuriose Klausel - Newcastle bot viel Geld

ULMER via www.imago-images.de

Entschied sich gegen einen Wechsel nach England: Robin Gosens

Robin Gosens verließ Atalanta Bergamo im Januar in Richtung Inter Mailand. Ein konkretes und äußerst lukratives Angebot von Newcastle United lehnte der Nationalspieler ab, auch wenn dies schwierig war.

Robin Gosens ist zwar derzeit an Inter Mailand nur ausgeliehen, einer festen Verpflichtung der Nerazzurri steht jedoch nur ein einziges Tor im Weg. Die kuriose Vertragsklausel bestätigte der Linksverteidiger im Gespräch mit "Sport1". Sobald Inter in der kommenden Saison auch nur einen einzigen Pflichtspieltreffer erzielt, greift eine Kaufpflicht in Höhe von 25 Millionen Euro und der 27-Jährige erhält einen Vertrag bis 2026.

Neben dem italienischen Meister war auch der abstiegsbedrohte Premier-League-Klub Newcastle United an Gosens dran. Berichten zufolge soll der Transfer schon so gut wie fix gewesen sein. "Da haben einige Medien ganz schön was dazugedichtet. Angeblich saß ich ja schon im Flieger in Richtung Insel", teilte der Inter-Profi gegenüber "Sport1" mit. Richtig sei allerdings gewesen, dass die Verhandlungen mit dem Klub "schon sehr konkret" waren.

Newcastle-Angebot für Gosens sehr lukrativ

"Ich hatte ein offizielles Angebot vorliegen und habe das auch ausgiebig studiert", erklärte der Nationalspieler und gab weiter zu: "Es war schon schwierig, das abzulehnen, weil es um sehr viel Geld ging. Ich glaube es ist menschlich, dass man zumindest darüber nachdenkt. Ich hätte mich und ein paar Generationen meiner Familie mit diesem Vertrag schließlich absichern können."

Gosens habe Zahlen vorliegen gehabt, bei denen er "ins Grübeln" kam. Letztendlich hätten allerdings seine Werte und Prinzipien für eine Absage gesorgt. "Ich kann nicht ein Buch schreiben, in dem ich von Werten rede, und dann einen Wechsel vorrangig vom Geld abhängig machen", betonte der 27-Jährige, der sich als "hoffnungslosen Fußball-Romantiker" bezeichnete.

Noch ist der Mittelfeldspieler verletzt, aber er will zeitnah wieder in das Geschehen eingreifen. Als sportliches Idol nennt er einen Ex-Bayern-Profi. "Mein Vorbild war immer schon David Alaba. Seine Vielseitigkeit und Flexibilität haben ihn ausgezeichnet", schwärmte Gosens.

Der Österreicher habe auf vielen unterschiedlichen Positionen auf "absolutem Topniveau" gespielt. "Von ihm habe ich mir viel abgeschaut. Es ist eine unglaubliche Gabe und Charaktereigenschaft, dass man so anpassungsfähig sein kann und trotzdem nicht an Qualität verliert", fügte Gosens an.