Torwart-Casting beim FC Barcelona

Alejandro Garcia via www.imago-images.de

Wie sieht das Torwart-Trio des FC Barcelona künftig aus?

Marc-André ter Stegen ist seit Jahren die Nummer eins im Tor des FC Barcelona. Obgleich der Ex-Gladbacher in dieser Saison nicht immer sattelfest ist, genießt er bei Trainer Xavi vollstes Vertrauen. Dennoch arbeiten die Katalanen im Hintergrund schon daran, das Torwartteam der Zukunft neu aufzustellen.

Marc-André ter Stegen ist beim FC Barcelona gesetzt, seit seinem Wechsel von Borussia Mönchengladbach im Sommer 2014 absolvierte er bereits über 300 Pflichtspiele für die Blaugrana. Auch im weiteren Verlauf dieser Saison sowie zumindest in der folgenden Spielzeit 2022/23 soll der 29-Jährige den Kasten bei Barca hüten. Daran besteht laut "Mundo Deportivo" kein Zweifel, zumal sein Arbeitspapier bis 2025 gültig ist.

Dahinter jedoch muss der Klub umbauen, berichtet die Sportzeitung. Ersatzmann Neto, Vertrag bis 2023, konnte nie wirklich aus dem Schatten ter Stegens heraustreten. Zudem verschlingt der Brasilianer schlichtweg zu viel Gehalt für eine Nummer zwei. Ohnehin wird beim hochverschuldeten FC Barcelona derzeit jeder Cent zweimal umgedreht.

Neue Nummer zwei bei Barca könnte künftig Eigengewächs Inaki Pena werden, der im Winter an Galatasaray verliehen wurde. Da der türkische Erstligist keine Kaufoption erhalten hat, wird Pena wohl seine Chance bei Barcelona erhalten.

Wildert Barca beim FC Sevilla?

In den Überlegungen der Spanier spielen derweil noch fünf weitere Schlussmänner eine Rolle, die in den kommenden Wochen und Monaten genau unter die Lupe genommen werden sollen. Womöglich findet einer der fünf Torhüter bald den Weg in die Mannschaft von Trainer Xavi.

Ins Blickfeld geraten sind demnach unter anderem die beiden Franzosen Illan Meslier, 21-jähriger Keeper von Leeds United, und Alban Lafont (23), der beim FC Nantes unter Vertrag steht. In Florenz-Torwart Bartlomiej Dragowski spielt laut zudem "Mundo Deportivo" ein durchaus erfahrener Mann auf der Liste, der seinen Stammplatz in der Toskana in dieser Saison abgeben musste.

Der 19 Jahre alte Maarten Vandevoordt (Genk) wäre ein Mann für die Zukunft, der ebenfalls gehandelte Sevilla-Keeper Yassine Bounou wäre eher einer, der ter Stegen Konkurrenz macht. Der in Kanada geborene 37-fache Nationalspieler Marokkos hat beim Liga-Konkurrenten noch einen Vertrag bis 2024. Der 30-Jährige hatte sich in der vergangenen Saison den Stammplatz in Sevilla erkämpft.