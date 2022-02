Rummenigge verrät: So wäre "Bayern verwundbar"

Roger Petzsche via www.imago-images.de

Der FC Bayern ist national seit Jahren eine Klasse für sich

In der vergangenen Woche beherrschte die Debatte um eine mögliche Einführung von Playoffs in der Bundesliga die Schlagzeilen. Zu groß war die Dominanz des FC Bayern gegenüber Konkurrenten wie dem BVB oder RB Leipzig in den letzten Jahren. Nun hat sich auch Michael Rummenigge in die Diskussion eingebracht.

Er habe den kontroversen Austausch unter der Woche nicht nur "mit großem Interesse", sondern auch "mit sehr großer Freude" verfolgt, verriet der jüngere Bruder des langjährigen Bayern-Chefs Karl-Heinz Rummenigge in seiner "Sportbuzzer"-Kolumne.

Durch Playoffs könne sich die Bundesliga "von der nun schon jahrelangen Langeweile an der Tabellenspitze befreien", erklärte der 58-Jährige und ergänzte: "Es gibt Kinder, die demnächst auf die weiterführende Schule kommen und in ihrem ganzen Leben nur einen deutschen Meister erlebt haben: Den FC Bayern. Das kann es doch auf Dauer nicht sein."

Sollte der Rekordmeister allerdings in einer K.o.-Runde gegen die weiteren Top-Teams antreten, sei die Spannung ungleich größer. "In einem Spiel sind auch die Bayern verwundbar – und plötzlich ist die Vergabe des Titels wieder offen", warf Rummenigge ein.

Rummenigge lobt Playoff-Vorstoß des FC Bayern

Zudem riet der frühere Nationalspieler den Bundesligisten dazu, sich aller Vorbehalte zum Trotz einem Einstieg von Investoren zu öffnen.

"Für mich noch wichtiger: Die 50+1-Regel muss weg. Der Gedanke an Investoren oder Vereinsübernahmen mag nicht jedem gefallen – aber ohne Geldgeber spielt der deutsche Fußball in den europäischen Wettbewerben irgendwann keine Rolle mehr. Einzige Ausnahme wäre auch hier der FC Bayern", so Rummenigge.

Dem Branchenprimus sprach der gebürtige Lippstädter derweil ein Lob aus. "Ich finde es beachtlich, dass sich die Münchner möglichen Playoffs gegenüber aufgeschlossen zeigen. Dies beweist, dass man auch bei Deutschlands Rekordmeister ein gewisses Dominanz-Dilemma erkannt hat – obwohl man sich selbst in der komfortabelsten aller Positionen befindet", betonte Rummenigge.