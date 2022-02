Corona! Lieberknecht fehlt gegen 96

nordphoto GmbH / Bratic via www.imago-images.de

Torsten Lieberknecht fehlt aufgrund einer Corona-Infektion

Trainer Torsten Lieberknecht vom Fußball-Zweitligisten Darmstadt 98 ist positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Dies teilte der Klub am Samstag mit, Lieberknecht wird beim Spiel der Lilien am Sonntag (13:30 Uhr/Sky) bei Hannover 96 von seinem Assistenten Kai Peter Schmitz vertreten. Der 48 Jahre alte Lieberknecht habe leichte Symptome und sei vollständig geimpft.

"Nun werde ich der Mannschaft am heimischen Fernseher die Daumen drücken. Ich habe aber vollstes Vertrauen in die Spieler und auch in den Trainerstab", sagte Lieberknecht: "Mir selbst geht es abgesehen von Erkältungssymptomen gut. Allerdings bricht um 13.30 Uhr bei mir massives Lilien-Fieber aus."