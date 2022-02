Kimmich schlägt Alarm: "Da muss jeder sich hinterfragen"

kolbert-press/Marc Niemeyer via www.imago-images.d

War nach der herben Pleite seines FC Bayern bedient: Joshua Kimmich

Fußball-Rekordmeister FC Bayern hat am Samstag bei Aufsteiger VfL Bochum eine ordentliche Abreibung kassiert. Nach dem 2:4 (1:4) seiner Münchner schlug Führungsspieler Joshua Kimmich Alarm. Mit einer Aussage wird er außerdem wohl auch die Anhänger des BVB aufhorchen lassen.

"Wir haben über das ganze Spiel gesehen sicherlich unsere schlechteste Saisonleistung gezeigt und alle Tugenden vermissen lassen", schimpfte Joshua Kimmich nach Spielende bei "Sky" und legte den Finger in die Wunde: "Wenn das einmal in der Saison passiert, ist das ok. Aber es ist uns jetzt öfter passiert. Wir müssen aufpassen."

Bereits im DFB-Pokal ging der Bundesliga-Tabellenführer mit 0:5 überraschend deutlich baden. Vom angepeilten Titel mussten sich Kimmich und Co. daher früh verabschieden. In der Liga war es die bislang vierte Niederlage in dieser Spielzeit.

Die Pleite gegen Bochum habe laut dem Mittelfeldspieler "mit der Art und Weise zu tun", wie die Mannschaft das Spiel angeht: "Wir sind sogar 1:0 in Führung und kriegen dann binnen 20, 25 Minuten vier Tore. Da muss jeder sich hinterfragen, ob jeder alles gegeben hat. Das darf uns nicht auf dem Niveau passieren, nicht in dieser Deutlichkeit."

Gleichwohl blickte Kimmich auch auf die starke Leistung des Gegners: "Die Bochumer haben das nicht schlecht gemacht. Wir müssen anerkennen, dass es eine verdiente Niederlage war."

Gut für die Mannschaft von Cheftrainer Julian Nagelsmann, dass die bisherige Bundesliga-Saison voll nach Plan verlaufen war. Das hob auch Joshua Kimmich mit einem Blick auf Verfolger Borussia Dortmund hervor: "Zum Glück", so der 26-Jährige, "ist es uns nur in der Bundesliga passiert".

Es liegt also am BVB und seinem Abschneiden am Sonntag (15:30 Uhr) beim 1. FC Union Berlin, ob der bisherige Vorsprung von neun Zählern bestehen bleibt oder auf sechs Punkte schrumpft. Beste Karten auf die Meisterschaft hat vorerst also weiterhin der FC Bayern - trotz der bitteren Pleite gegen Bochum.