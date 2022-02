Pressestimmen: "Grotesker Stromausfall beim FC Bayern"

Joerg Niebergall/Eibner-Pressefo via www.imago-ima

Der FC Bayern erlebte in Bochum sein blaues Wunder

Ein zuletzt souveräner und eigentlich formstarker FC Bayern erhielt am Samstag vollkommen überraschend eine 2:4 (1:4)-Abreibung - von Aufsteiger VfL Bochum. Vor allem defensiv präsentierte sich der Rekordmeister über weite Strecken wie eine Schülermannschaft. Entsprechend scharf fielen die Reaktionen in der Presse aus:

kicker: "Tunnel und Traumtore: Bochum schenkt Bayern vier Stück ein! Der VfL Bochum geriet gegen Bayern München zwar früh in Rückstand, drehte dann aber mit Traumtoren die Partie und revanchierte sich so für die deutliche Hinspiel-Niederlage."

ntv: "Das verstörende Versagen des FC Bayern! Was war denn da los? Nun, das wissen sie beim FC Bayern selbst nicht so genau. In einer völlig verrückten ersten Halbzeit wird das Team von Julian Nagelsmann vom VfL Bochum phasenweise vorgeführt. Der Coach nimmt die Schuld auf sich, Joshua Kimmich zählt das Team an."

Bild: "Was für eine Sensation von Bochum, was für eine Demütigung für den FC Bayern! Der Aufsteiger putzt den Rekordmeister mit 4:2 weg! Tief im Westen, wie Herbert Grönemeyer in der "Bochum"-Hymne singt, sind diesmal die Bayern!"

RTL: "Nein! Doch! Ohh! Man traut seinen Augen kaum, aber es ist wahr: Der VfL Bochum schlägt den FC Bayern mit 4:2. Kein Witz. 4:2. Schon nach der ersten Hälfte war der Drops gelutscht. Und das, obwohl die Gäste aus München sogar geführt hatten."

Spiegel Online: "Formtief im Westen! Vier Gegentore in einer Hälfte, drei davon Schlag auf Schlag: Bayern München geht in Bochum unter – nicht zum ersten Mal in dieser Saison. [...] Die Probleme in der Defensive, angefangen mit einem laschen Pressing und endend mit Schnelligkeitsdefiziten bei den Spielern in der Abwehrkette, waren erneut frappierend."

Süddeutsche Zeitung: "Die Bayern verlieren mit 2:4 beim VfL Bochum und kassieren dabei zwei formvollendet schöne Traumtore kurz vor der Halbzeit. Ein Nachmittag für Fußball-Romantiker führt bei den Münchnern zu herber Selbstkritik."

tz: "Mega-Blamage! FC Bayern kassiert irre Traumtore und kommt bei Aufsteiger unter die Räder. Trainer Julian Nagelsmann nimmt die Schuld dafür auf sich - und widerspricht damit Joshua Kimmich."

Frankfurter Allgemeine Zeitung: "Grotesker Stromausfall beim FC Bayern! In einer spektakulären Partie, die schon kurios begonnen hatte, gelingt Bochum ein erstaunlicher Sieg über den Tabellenersten. Die Münchner spielen fehlerhaft."