BVB droht offenbar prominente Konkurrenz im Schick-Poker

Patrik Schick soll nicht nur den BVB auf sich aufmerksam gemacht haben

In seiner dritten Bundesliga-Saison hat Patrik Schick bei Bayer Leverkusen endgültig den Durchbruch geschafft und sich - zumindest in puncto Trefferquote - an Größen wie Robert Lewandowski vom FC Bayern und Borussia Dortmunds Knipser Erling Haaland herangetastet. Beim BVB steht der Tscheche wohl auf dem Zettel, doch auch im Ausland regt sich Interesse.

Anfang Februar lieferten sich Bayer Leverkusens Trainer Gerardo Seoane und Borussia Dortmunds Coach Marco Rose ein verbales Fernduell, als Goalgetter Patrik Schick thematisiert wurde.

Nachdem der Übungsleiter der Werkself in einem "Sport Bild"-Interview kundgetan hatte, dass er einen Transfer seines Erfolgsgaranten zum direkten Konkurrenten BVB nicht als "großen nächsten Schritt" betrachten würde, konterte Rose kurz darauf im Rahmen einer Pressekonferenz, dass "Borussia Dortmund immer eine lohnenswerte Adresse" sei.

Zuvor hatten Berichte die Runde gemacht, laut derer der BVB bei ihrer Suche nach einem geeigneten Nachfolger für den umworbenen Erling Haaland auf Schick gestoßen seien.

In der laufenden Saison traf Schick in 19 Bundesliga-Begegnungen bislang 19 Mal, netzte also statistisch gesehen in jedem Spiel. Kein Wunder, dass diese Ausbeute bei anderen Vereinen für Aufsehen gesorgt hat.

BVB droht Konkurrenz durch Manchester United

Nach Informationen der britischen Boulevard-Zeitung "Daily Mail" ist der 26 Jahre alte Nationalspieler mittlerweile auf dem Radar von Manchester United gelandet.

Ralf Rangnick, Interimstrainer der Red Devils bis zum Saisonende, habe Schicks Namen höchstpersönlich einer sogenannten Shortlist hinzugefügt, heißt es.

Der Vertrag des Tschechen in Leverkusen ist noch bis 2025 gültig, eine Ausstiegsklausel soll darin nicht enthalten sein. Da Bayer vor eineinhalb Jahren selbst knapp 27 Millionen Euro in die Dienste von Schick investiert hatte, dürften die Ablöseforderungen des Europa-League-Teilnehmers entsprechend hoch sein.

Allerdings ist Manchester United nicht bekannt dafür, Wunsch-Transfers am Geld scheitern zu lassen ...