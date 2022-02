Lewandowski: Haaland wirkt "schwerfällig", aber ...

UWE KRAFT via www.imago-images.de

BVB-Star Erling Haaland (l.) wird oft mit Robert Lewandowski (r.) vom FC Bayern verglichen

In der Bundesliga sind Vergleiche zwischen Robert Lewandowski und Erling Haaland längst Alltag. Allzu oft haben sich die Wege der Torjäger von FC Bayern und Borussia Dortmund allerdings noch nicht gekreuzt. In einem Interview hat Platzhirsch Lewandowski nun eine Einschätzung zu seinem zwölf Jahre jüngeren BVB-Konkurrenten abgegeben.

Auch am 22. Spieltag musste Erling Haaland tatenlos mitansehen, wie Robert Lewandowski ihm in der Torjägerliste weiter enteilt. Während der Goalgetter bei der 2:4-Klatsche des FC Bayern in Bochum doppelt traf, fällt sein Gegenüber beim BVB wieder einmal verletzungsbedingt aus.

Dass Haaland in der Öffentlichkeit dennoch ständig in einem Atemzug mit Lewandowski genannt wird, kommt nicht von ungefähr: Mit nur 21 Jahren auf dem Buckel hat der Norweger bereits unzählige (Tor-)Rekorde gebrochen.

Viele Experten sehen in dem international umworbenen Angreifer einen kommenden Weltfußballer. So weit will Lewandowski aber noch nicht gehen.

FC Bayern: BVB-Star Haaland wirkt auf Lewandowski "manchmal schwerfällig"

Vom französischen Fachblatt "France Football" auf die Chancen von Haaland und PSG-Ass Kylian Mbappé angesprochen, eines Tages Lionel Messi und Cristiano Ronaldo zu beerben, entgegnete Lewandowski: "Sie haben zwar das Zeug - aber wer weiß, ob in den nächsten zwei oder drei Jahren nicht andere Stürmer auf den Plan treten."

Er könne sich "nicht einmal für einen Moment vorstellen, dass sie den internationalen Fußball so dominieren, wie es Messi und Ronaldo in den letzten zwölf Jahren getan haben", ergänzte der Erfolgsgarant des FC Bayern.

Haaland lebe vor allem von seinem "Selbstvertrauen", erörterte Lewandowski: "Manchmal könnte man denken, er sei schwerfällig." Diese Einschätzung sei jedoch falsch: "Er ist schnell, explosiv und technisch sehr stark."

Dadurch stünden dem BVB-Profi alle Türen offen. "Auch er kann einer der Besten der Welt werden und sich langfristig in der Spitze etablieren", betonte Lewandowski.