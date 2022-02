Effenberg zählt Bayerns Bochum-Versager an

Gladys Chai von der Laage via www.imago-images.de

Stefan Effenberg geht mit dem FC Bayern hart ins Gericht

Beim FC Bayern herrscht nach der überraschenden Packung beim VfL Bochum dicke Luft und extreme Katerstimmung. Auch der ehemalige Münchner Stefan Effenberg legt den Finger in die Wunde.

Kaum war die peinliche 2:4 (1:4)-Schlappe beim VfL Bochum besiegelt, eröffnete Joshua Kimmich beim eigentlich für seine unerschütterliche Mia-san-mia-Gesinnung bekannten FC Bayern eine Mentalitätsdebatte.

"Es passiert zu oft. Das kenne ich von uns aus der Vergangenheit nicht, dass wir mehrfach vier, fünf Tore kassieren", klagte der Nationalspieler bezogen auf das ähnlich blamable 0:5 der Münchner im Pokal Ende Oktober in Mönchengladbach.

Eine solche Diskussion war in den vergangenen Jahren eigentlich dem Verfolger Borussia Dortmund vorbehalten. Nicht nur die hohe Zahl an Gegentreffern in Gladbach und Bochum könnte als Indiz für ein ähnliches Problem gewertet werden.

Untypisch für den FC Bayern ist es zudem, dass alle vier bisherigen Saisonniederlagen gegen Mannschaften mit einem zweistelligen Tabellenplatz zustande kamen.

FC Bayern: Stefan Effenberg schlägt nach Blamage Alarm

Wenig überraschend fiel das Experten-Echo für das Team von Julian Nagelsmann nach dem denkwürdigen Spiel desaströs aus. Erst polterte Dietmar Hamann bei "Sky", dass die Münchner "hinten viel zu offen" seien, am Sonntag legte Stefan Effenberg im "Doppelpass" bei "Sport1" schließlich nach.

"Das darfst Du Dir nicht erlauben, wenn Du dieses Trikot trägst", polterte der 53-Jährige, der selbst insgesamt sechs Jahre für den deutschen Branchenprimus gekickt hatte. Er habe die Abwehr des FC Bayern selten so schlecht erlebt.

Bezeichnend: Mehr als drei Tore in der ersten Hälfte kassierten die Bayern zuletzt 1975 in Frankfurt (0:5 zur Pause). "Das darf uns nicht passieren. Jeder Einzelne muss sich fragen, ob das alles ist, was wir jede Woche auf den Platz bringen", klagte Kimmich und sprach Effenberg und Co. damit wohl aus der Seele.