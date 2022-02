Enthüllt: BVB setzt bei Knauff-Leihe auf kuriose Klausel

BEAUTIFUL SPORTS/Gawlik via www.imago-images.de

Ansgar Knauff wechselte im Winter vom BVB zu Eintracht Frankfurt

Da ihm beim BVB die Perspektive auf Spielpraxis fehlte, schloss sich Ansgar Knauff im Winter auf Leihbasis Bundesliga-Konkurrent Eintracht Frankfurt an. Nun sind Details über Inhalte des Leihgeschäft durchgedrungen.

Wie die "Bild" berichtet, könnte sich der Flügelspieler für die Adler zum Schnäppchen entwickeln. Die SGE zahlt für den 20-Jährigen nämlich offenbar eine Leihgebühr, die von der Einsatzzeit abhänge. Heißt: Spielt Knauff mehr, kostet er die Frankfurter weniger Geld.

Laut "kicker" lag die ursprünglich ausgemachte Leihgebühr bei circa 400.000 Euro.

Knauff war Ende Januar auf Leihbasis zu den Hessen gewechselt, nachdem er unter Marco Rose zuvor nur fünf Kurzeinsätze in dieser Saison absolviert hatte. Die Leihe läuft über eineinhalb Jahre und endet erst im Sommer 2023. Angeblich hätte sich die Eintracht auch eine Kaufoption gewünscht, diesen Wunsch hat der BVB aber letztlich nicht erfüllt.

Die Frankfurter wurden für den Transfer-Deal dennoch vielfach gelobt. Auch von SGE-Ikone Jan Aage Fjörtoft kam zuletzt positives Feedback.

"Knauff ist in diesem Transferfenster das Beste, was man kriegen konnte", stellte Fjörtoft gegenüber "Bild" klar und hob die Vorteile des Deals mit dem BVB-Juwel hervor. Knauff sei "hungrig, aus der Dortmund-Schule, Jugend-Nationalspieler, und er will sich zeigen - und Dortmund beweisen, dass er mehr hätte spielen müssen."

Eintracht Frankfurt sucht Gegenstück für Kostic

Erste Anzeichen seines Talentes stellte der Youngster am Wochenende gegen den VfL Wolfsburg unter Beweis. Zwar kam Knauff auch am Main zunächst nur von der Bank. Beim 0:2 gegen die Wölfe war der Joker in den letzten Minuten aber ein belebendes Element. Fortan könnte er sich durchaus Chancen auf Startelfeinsätze ausrechnen.

Die Adler hoffen mit Knauff endlich eine Dauerlösung für die rechte Außenbahn zu finden, die als Gegenstück zu Filip Kostic für Dynamik sorgt.

Trainer Oliver Glasner hatte auf dieser Position in den letzten Wochen immer wieder auf verschiedene Spieler gesetzt. Weder Timothy Chandler noch Danny da Costa oder Almamy Touré konnten sich aber nachhaltig festspielen.