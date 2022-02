Medien: FC Bayern denkt an Nübel-Verlängerung

Norbert Scanella via www.imago-images.de

Wie geht es für Nübel beim FC Bayern weiter?

Die Torwartsituation beim FC Bayern ist nicht nur deshalb derzeit schwierig, weil Manuel Neuer in den kommenden Wochen aufgrund einer Knie-OP ausfällt. Auch mit Blick auf die Zukunft stellt sich die Frage, wer eigentlich bei den Münchnern in den nächsten Jahren im Tor steht. Und: Sollte die Antwort darauf Manuel Neuer sein, wie geht es dann mit Alexander Nübel weiter? Möglicherweise anders, als bislang gedacht.

Die nackten Fakten: Manuel Neuer hat derzeit noch einen bis 2023 datierten Vertrag. Der FC Bayern bemüht sich aber laut öffentlichen Aussagen darum, mit dem Nationaltorwart, der im nächsten Monat 36 Jahre alt wird, noch einmal zu verlängern. Gut möglich, dass der ambitionierte Neuer also noch bis mindestens 2025 zwischen den Pfosten stehen wird.

Genau bis zu diesem Jahr läuft auch der Vertrag von Alexander Nübel, den die Münchner im Sommer 2020 verpflichteten, um ihn nach einer unbefriedigenden Saison ohne großartige Spielzeit schließlich bis 2023 an die AS Monaco zu verleihen. Sollte Neuer jedoch tatsächlich in den nächsten Monaten verlängern, ging man bislang davon aus, dass Nübels Tage beim deutschen Rekordmeister gezählt sind und er nicht nach München zurückkehren wird.

Verlängert Nübel beim FC Bayern?

Doch laut "kicker" könnte das Ganze anders ablaufen. Denn nach Informationen des Fachmagazins wären die Bayern-Bosse bereit, Nübels bis 2025 datierten Vertrag zu verlängern, sodass er über dieses Datum hinaus Spielpraxis bei einem ambitionierten Klub sammeln und sich weiter als Nummer eins beweisen könnte. Um dann schließlich - wenn Neuer wirklich in Fußball-Rente geht - doch noch dessen Posten im Verein zu übernehmen.

Ein möglicher Abnehmer für diesen neuen Plan könnte Tottenham Hotspur aus der Premier League sein. Die Spurs sind laut dem Bericht interessiert. Ob Nübel jedoch noch so lange Geduld aufbringt, um endlich Stammkraft in München zu sein, ist offen.

Die Causa Nübel könnte derweil auch Auswirkungen auf die Zukunft von Sven Ulreich beim FC Bayern haben. Die Nummer zwei, die derzeit Neuer vertritt, hat noch keinen Anschlussvertrag und spielt aktuell um seine Weiterbeschäftigung.

Schlägt sich Ulreich gut in der Champions League gegen RB Salzburg könnten sich seine Chancen auf ein weiteres Jahr als Zwischenlösung erhöhen, spekuliert das Fachblatt.