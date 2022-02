Bayern-Arzt mahnt bei Davies zur absoluten Vorsicht

kolbert-press/Ulrich Gamel via www.imago-images.de

Fehlt dem FC Bayern bereits seit mehreren Wochen: Linksverteidiger Alphonso Davies

Alphonso Davies fehlt dem FC Bayern derzeit aufgrund einer Herzmuskelentzündung. Zwar befindet sich der Linksverteidiger nach Angaben seines Cheftrainers Julian Nagelsmann auf einem sehr guten Weg, Bayern-Arzt Professor Dr. Holger Broich mahnt dennoch zur Vorsicht.

Seit Anfang des Jahres fehlt Alphonso Davies dem Bundesliga-Tabellenführer FC Bayern. Der Kanadier hatte sich in der Winterpause mit dem Coronavirus infiziert, seither muss er aufgrund einer Herzmuskelentzündung passen.

In zwei Wochen, so Nagelsmann zuletzt, steht beim 21-Jährigen der nächste Test an. Dann soll untersucht werden, wann Davies ins Training zurückgeführt werden kann.

Professor Dr. Holger Broich, wissenschaftlicher Leiter und Leiter Fitness beim FC Bayern, mahnt derweil im "kicker"- Interview zur absoluten Vorsicht: "Die Herz-Kreislauf-Thematik wurde durch Corona noch viel akuter. Eine Herzmuskelentzündung ist etwas sehr Schlimmes, wenn sie einen Athleten trifft."

Bayern-Arzt lobt Einstellung von Lewandowski

Broich fügte an, dass den Mediziner angesichts der nun auftretenden "Post-COVID-Problematik" noch "viele Erkenntnisse" fehlen: "Deshalb ist allen Sportlern – Profis wie Amateuren – dringend anzuraten, nach einer COVID-Erkrankung höchst vorsichtig mit sportlichen Aktivitäten loszulegen. Es liegt inzwischen eine große Zahl hochkarätiger internationaler Studien vor, die wir aufmerksam verfolgen und in unserer Arbeit berücksichtigen."

Unterdessen lobte Broich die Arbeitseinstellung von Bayern-Profis wie Robert Lewandowski. Der Mittelstürmer sei in Sachen Professionalität mit Cristiano Ronaldo zu vergleichen "und in diesem Alter ein Vorbild. Unser Beitrag und sein Verhalten ergänzen sich optimal".

Lewandowski habe "ein gutes Eigengefühl und gibt uns ein sehr gutes Feedback. Bei ihm sehe ich trotz seiner 33 Jahre immer noch eine extrem hohe Leistungsfähigkeit, Daten belegen diese absolute Fitness. Auch bei Manuel Neuer sehe ich absolut keinen Leistungsverlust", so der Bayern-Arzt.