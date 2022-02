Thon wettert: Bayerns Spielführung "schlichtweg dumm"

Tim Rehbein/RHR-FOTO via www.imago-images.de

Olaf Thon lobte die Leistung des VfL Bochum gegen den FC Bayern

Fußball-Rekordmeister FC Bayern kassierte am Samstag eine herbe 2:4-Schlappe bei Aufsteiger VfL Bochum. Schalke-Ikone Olaf Thon, selbst einst in München aktiv, übte anschließend harsche Kritik am Spiel des Tabellenführers.

Einen solchen Spielverlauf im Stadion an der Castroper Straße haben wohl nur die wenigsten Bundesliga-Fans erwartet: Der FC Bayern ging in Bochum früh dank Robert Lewandowski (9.) in Führung, doch dann schlugen die Hausherren vor der Pause gleich vier Mal zu: Christopher Antwi-Adjei (14.), Jürgen Locadia (38.), Cristian Gamboa (40.) und der überragende Gerrit Holtmann (44.) stellten die Partie auf den Kopf. Lewandowskis 26. Saisontor (75.) war nur noch Ergebniskosmetik.

Normalerweise, so Olaf Thon in seiner "kicker"-Kolumne, könne man sich "selbst bei einer 4:1-Pausenführung" gegen den FC Bayern "niemals sicher sein". Die Comeback-Qualitäten der Münchner sind schließlich hinlänglich bekannt. Doch diesmal habe Thon "nach dem 4:1 keine Sekunde mehr an einem Sieg des VfL Bochum gezweifelt".

Bayern-Cheftrainer Julian Nagelsmann habe zwar versucht, Einfluss auf das Spiel zu nehmen. Die Bochumer seien von Thomas Reich jedoch exzellent eingestellt worden.

Olaf Thon: FC Bayern arbeitet an Haaland-Transfer

Thons deutliche Kritik: "Ich fand die Spielführung der Münchener schlichtweg dumm – vor allem deshalb, weil sie den schnellen Bochumern gerade auf den Außenbahnen viel zu viel Raum gegeben haben."

Gleichwohl werde die Niederlage nichts an der Tatsache ändern, dass der FC Bayern am Ende der Saison in der Tabelle ganz oben steht, so der 55-Jährige - trotz des Dortmunder Sieges gegen Union Berlin (3:0), durch den der Abstand auf sechs Punkte verkürzt wurde.

Der Weltmeister von 1990 gab sich derweil überzeugt, dass der FC Bayern im Hintergrund an einer Verpflichtung von BVB-Superstar Erling Haaland arbeitet. Die Münchner würden "gerade intensiv am Erling-Haaland-Rad drehen", so Olaf Thon. Der Norweger wird bei nahezu allen europäischen Topklubs gehandelt, der BVB will den 21-Jährigen indes noch von einem Verbleib überzeugen.